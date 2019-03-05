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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Köy yoluna çığ düştü

Köy yoluna çığ düştü

-çığ alanı

Kar Yığınları Yazılı Açıklama Kar Yağışı Kışla Irak 

--çığda fotoğraf çekenler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Metrelerce yükseklikteki çığı aşıp köyüne yürüyerek giden vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekti. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yoluna çığ düştü. Dev kar yığınları yolu trafiğe kapattı. Çetin kışlarını geride bırakan Beytüşşebap havaların ısınmasıyla beraber yüksek rakımlı dağlardan çığ düşmelerine neden oldu. İlçe merkezinden köylerine gitmek için çığ’ı aşıp yollarına yaya devam etmek isteyen vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yeni düşen çığ üzerinde fotoğraflar çekti. Beytüşşebap kaymakamı aynı zamanda belediye başkan vekili İsmail Pendik yolun trafiğe tekrar açılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.
Kaymakam Pendik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı. ‘’ İlçemiz bu yıl çok çetin bir kış geçirmektedir. Belki de son 10 yılın en sert kışını geçirmekteyiz. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Beşağaç Köyümüzün yoluna çığ düştü. Şuan ulaşıma kapalı bu yol ancak bütün personel ve araçlarımızla yolu açmak için 7/24 çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar kış sert geçse, vatandaşlarımıza hizmet aşkımızla ve bütün gücümüzle çalışıyoruz ve yolu da en kısa sürede ulaşıma açacağız. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Mehmet Aktaş’a teşekkür ederiz.’’dedi.
(SRD-)
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