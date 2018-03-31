Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Üç çocuklu çift iki çocuğa yuvasını açtı - ERZİNCAN Haberi
- Ailenin görüntüsü - Baba Esalettin Doğan ile röportaj - Anne Serap Doğan ile röportaj - Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan ile röportajKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Üç çocuklu çift iki çocuğa yuvasını açtı - Erzincan 'da yaşayan 3 çocuklu Esalettin ve Serap Doğan çifti, savaş mağduru çocuklardan ve koruyucu aile olan komşularından etkilenerek koruyuculuğunu üstlendikleri 2 çocuğa 2,5 yıldır aile şefkati sunuyor - Baba Doğan: - "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Gönül Elçileri Projesi'ni televizyonlardan duyunca iyice heveslendik ve komşularımızdan koruyucu aile olanları gördük. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden müracaat şartları konusunda bilgi alıp müracaat ederek iki çocuğa koruyucu aile olduk" - Anne Doğan: - "Evde artık bir çocuk, şenlik, heyecan istiyorduk, bir arayış içindeydik ve koruyucu aile olmaya karar verdik"ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan 'da savaş mağduru çocuklardan ve koruyucu aile olan komşularından etkilenen Doğan ailesi, hem koruyuculuğunu üstlendikleri 2 çocuğa aile sıcaklığı sunuyor hem de evde küçük çocuk sesi duyup neşelerine neşe katıyor. Erzincan Havalimanı Lojmanları'nda yaşayan 3 çocuklu Esalettin (50) ve Serap Doğan (47) çifti, yaklaşık 2,5 yıl önce savaş mağduru çocuklardan ve komşularının koruyucu aile olmalarından etkilendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Gönül Elçileri Projesi" ile komşularının nasıl koruyucu aile olduklarını araştıran Serap Doğan, koruyucu aile olmaya karar verdi.Düşüncesini eşi Esalettin ve çocukları ile paylaşan Serap Doğan, ailesinden olumlu yanıt alınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu.Gerekli prosedürlerin ardından 4 ve 14 yaşındaki kardeş olmayan iki kız çocuğunun koruyuculuğunu üstelenen Doğan ailesi, çocukların 2,5 yıldır aile sıcaklığı ve şefkatinde büyümelerini sağlıyor. - "İki kızımızın ailemize neşe katacağına karar verdik"Baba Esalettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru çocuklardan çok etkilendiğini belirterek, her zaman koruyucu aile olma niyetlerinin bulunduğunu, nasıl olduğunu bilmedikleri için yapamadıklarını söyledi.
Doğan, koruyucu aile olmak için araştırma yaptıklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Gönül Elçileri Projesi'ni televizyonlardan duyunca iyice heveslendik ve komşularımızdan koruyucu aile olanları gördük. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden müracaat şartları konusunda bilgi alıp müracaat ederek iki çocuğa koruyucu aile olduk." diye konuştu. Koruyucu aile olmaya çocuklarıyla konuşarak karar verdiklerini dile getiren Doğan, "Zaten koruyucu aile olurken bize 15 - 20 gün çocukla zaman geçirip deneme süresi veriliyor. Çocuklarımız ve gelen çocuklar ortamı görüyor. Sonra çocuklarımızla koruyucu ailesi olduğumuz iki kızımızın ailemize neşe katacağına karar verdik." ifadelerini kullandı.Anne Serap Doğan da 25, 23 ve 16 yaşlarında 3 çocukları olduğunu kaydederek, çocukları büyüyünce evde çocuk sesi duymak istedikleri için koruyucu aile olmaya karar verdiklerini söyledi.
Evde sürekli yalnızlık çektiğini anlatan Doğan, şöyle konuştu:"Evde artık bir çocuk, şenlik, heyecan istiyorduk, bir arayış içindeydik ve koruyucu aile olmaya karar verdik. Yuvamıza canlılık katacak arayış içindeydik, o arayışı da 2,5 yıldır 14 ve 4 yaşında, kardeş olmayan çocuğa koruyucu ailelik yaparak giderdik. Medyada duyunca eşim ve çocuklarımla konuşup projeye katkıda bulunmak istedik." - 33 çocuğa aile şefkati Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan da kentteki 25 koruyucu ailenin yanında koruma altına alınan 33 çocuğun bulunduğunu söyledi.
Koruyucu ailelerin bu çocuklara aile sıcaklığı ve şefkati verdiğine işaret eden Muammer Doğan, şunları kaydetti:"Değişik nedenlerle devlet korumasına aldığımız çocukların, devletin himayesi ve iş birliğinde koruyucu ailelerle sıcak aile ortamında gelişmesini, yetişmesini, geleceğe hazırlanmasını sağlıyoruz. Bizler de koruyucu aile konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz."