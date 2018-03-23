Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Koruyucu anne olmak için okuma yazma öğrendi - ANTALYA
- Merdan çiftinin koruyucu aileleleri oldukları ikizlerle evden çıkması - Çiftin çocuklarla el ele sokakta yürümesi - Çiftin Mahsuni ve Safiye ile parkta eğlenmesi - Döndü Merdan'ın konuşması - Metin Merdan'ın konuşması - Koruyucu aile ve çocukların evlerinden detaylar Korunmaya muhtaç çocuklarınŞEFKAT YUVALARI - Koruyucu anne olmak için okuma yazma öğrendi - Antalya 'da 5 çocuğunu büyüttükten sonra koruyucu aile olmak için başvuran Döndü Merdan, okuma yazması olmadığı için koruyucu aile olamayacağını öğrenince, 4 ay okuma yazma eğitimi aldı - Halk eğitim merkezinden aldığı belgeyle tekrar kuruma başvuran Merdan, 5 yaşındaki ikizlerin koruyucu ailesi oldu - Merdan:"19 yaşındayken ikizlerim dünyaya gelmişti. 53 yaşında ikinci kez bu mutluluğu yaşadık. Ben onları akşam öperek uyutuyorum, onlar da beni sabah öperek uyandırıyor. Onlara sevgimi veriyorum. Kendi evlatlarım gibi onları büyütüyorum"ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya 'da 5 çocuğunu büyüttükten sonra koruyucu aile olmak isteyen 53 yaşındaki Döndü Merdan, bunun için okuma yazma bilmesi gerektiği söylenince 4 ayda okumayı öğrendi.İkizleri ve 3 çocuklarından 4'ünü evlendiren, birinin ise eğitim hayatı devam eden Merdan çifti, evde yeniden çocuk sesi duyabilmek için, çalışan komşularının iki çocuğun bakımını, 5 yıl gönüllü olarak üstlendi.Komşuları taşınınca yeniden çocuk sesine hasret kalan Merdan çifti, "Çocuklar annesiz, babasız büyümesin. Hem bize de can yoldaşı olurlar" düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdi.Eşiyle Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne başvuran Döndü Merdan, "Okuma, yazmanız olmadığı için koruyucu aile olamazsınız" yanıtı üzerine üzüntüyle kurumdan ayrıldı.Hayallerinden vazgeçmeyen Merdan, okuma yazma öğrenmek için halk eğitim merkezine gitti. Merdan, yaklaşık 4 ay süren kursta azimle, gece gündüz çalışarak okuma yazma öğrenmeyi başardı.Aldığı belge ile yeniden kuruma başvuran Merdan, 5 yaşındaki ikizler Mahsuni ve Safiye'nin koruyucu aileliğini üstlenerek yeniden ikiz çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. - Döndü Merdan: "Okuma yazma öğrendikten sonra hayatım da güzelleşti"Döndü Merdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını büyüttükten sonra evde yalnız kaldığını ve her şeyi, yetimlerin, öksüzlerin yüzünün gülmesi için yaptığını söyledi.
Koruyucu aile olmak için azimle okuma yazma öğrendiğini anlatan Merdan, "Benim için çok zor olmadı. Oldukça iradeliydim. 'Çocuklarım için öğrenmem gerekiyor' diye kendimi hırslandırıyordum. Çocuklar olmasaydı daha zor bir süreç olabilirdi. Azmettim ve başardım. Yavrularıma artık masal okuyabiliyorum. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatım da güzelleşti. Gazete, kitap okumaya, telefon kullanmaya başladım." dedi. Evlerinin ikizlerle "çiçek açtığını" dile getiren Merdan, şöyle konuştu:"19 yaşındayken ikizlerim dünyaya gelmişti. 53 yaşında ikinci kez ikiz mutluluğu yaşadık. Ben onları akşam öperek uyutuyorum, onlar da beni sabah öperek uyandırıyor. Onlara sevgimi veriyorum. Kendi evlatlarım gibi büyütüyorum. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Canım sağ olduğu sürece onları büyüteceğim, güzel bir hayat kurmalarını sağlayacağım."İkizleri ilk gördüğü günün gecesi uyuyamadığını dile getiren Merdan, "(Bu çocukları annesi olmalıyım) dedim. Şimdi bana anne diye seslenmeleri, öpüp, koklamaları beni hayata bağlıyor. Koruyucu aile olmadan önce kendimi yaşlanmış hissediyordum. İkizler hayatımıza girdikten sonra yeni çocuğumuz olmuş gibi dinamik ve genç hissettim." ifadelerini kullandı. - Metin Merdan: "Bu duyguyu yaşamayalı yıllar oldu"İkizlerin kendisini hayata bağladığını vurgulayan 56 yaşındaki inşaat ustası Metin Merdan ise, çocukların yüzündeki bir gülümsemenin bile kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. İnşaatta ustaların başında durduğunu ve gün boyunca yorulup, stres yaşadığını vurgulayan Merdan, "Evde beni kapıda karşılayıp, baba diyerek koşup sarılmaları bütün yorgunluğumu, stresimi alıyor. Bu duyguyu yaşamayalı yıllar oldu. İkiz olması bizde endişe oluşturmadı. Daha önce de tecrübeli olduğumuz için ikizlere bakabileceğimizi düşündük. Onlar da biz de çok mutluyuz." dedi.