Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Koruyucu ailesinin desteğiyle öğretmen oldu - GİRESUN İzle
- Akar'ın evinden detay - Koruyucu aile yanında yetişen Akgül Akar ile röportaj - Akar'ın anne ve babası ile roportaj - Akar'ın öğretmenlik yaptığı özel okuldan detayKorunmaya muhtaç çocuklarınŞEFKAT YUVALARI - Koruyucu ailesinin desteğiyle öğretmen oldu - Giresun 'da koruyucu ailesiyle hayata sıfırdan başlayan Akgül Akar, aile sıcaklığının verdiği güç ve destekle okuyarak öğretmen çıktı - Akar:"Saygı ve sevgi konusunda çok iyi yetiştirildim. Hayatımızda en ufak bir saygısızlık yok, insanlara kötü davranmak yok" - Akar'ın annesi Çakıcı:"Genç olsam bir tane daha çocuk alır büyütürüm"GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun 'da koruyucu aile yanında yetişen Akgül Akar, aile sıcaklığının verdiği güç ve destekle hayata tutundu.İki kız çocuğu sahibi Fatma ve Hüseyin Çakıcı çifti, 17 yıl önce çocuk yuvası ziyaretinde gördükleri Akar'a koruyucu aile olmaya karar verdi.Gerekli işlemlerin ardından Çakıcı ailesinin yanına yerleşen Akar, anne, baba ve kardeş sıcaklığıyla büyüdü. Ailesinin deyimiyle "eve yeni bir neşe" getiren Akgül, hiç bir zaman yabancılık hissetmedi. Çakıcı çiftinin yanında iyi yetişen ve iyi bir eğitim alan Akar, öğretmen oldu.Özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği yapan 22 yaşındaki Akar, AA muhabirine, 5 yaşından beri koruyucu ailesinin yanında yaşadığını söyledi.
Koruyucu aile ile bir bütün olduklarını anlatan Akar, "Hiç yabancılık çekmedim. Ailemle tamamen bütünleştim." dedi. Akgül Akar, koruyucu ailesinden üniversite öğrenimi için ayrıldığını ifade ederek, Marmara Üniversitesi'nden mezun olup İngilizce öğretmenliği yaptığını kaydetti. - "Saygı ve sevgi konusunda çok iyi yetiştirildim"Koruyucu aile yanında yeni, sıfırdan bir hayat kurduğunu dile getiren Akar, şöyle devam etti:"Kendi öz ailemin yaşam koşullarını biliyorum, öyle bir hayat yaşamaktansa, böylesi, yeni ve bambaşka bir hayat. Çok olumlu şeyleri var. Aile ortamı iyi, aldığım eğitim, manevi değerler iyi. Saygı ve sevgi konusunda çok iyi yetiştirildim. Hayatımızda en ufak bir saygısızlık yok, insanlara kötü davranmak yok."Küçüklük anılarını anlatan Akar, "Küçüklüğümde çok yaramazdım, annem beni komşulardan toplarmış, hareketli bir çocukluk geçirmişim. Hep ailemin bana destek olduğunu, ailemle birlikte devletin de destek olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. Akar, ileriki yıllarda evlendiği takdirde bir çocuk evlat edineceğini ifade ederek, "Bir süre önce eve kısa süreliğine yuvadan bir çocuk aldık, o çocuktaki sevgi ihtiyacını gördüğümde ben bu işin önemini anladım. Annemle babamla uyumak istedi, bunu sağlayabilmek bence çok özel bir duygu." ifadelerini kullandı. - Çakıcı: "Hayatımıza çok renk kattı"Eşiyle geçmişte çocuk yuvasını ara sıra ziyaret ettiğini anlatan 73 yaşındaki Fatma Çakıcı ise bu ziyaretler sonrası koruyucu aile olmaya karar verdiklerini dile getirdi.Çakıcı, "Akgül'ü gördüm orada, bahçede salıncakta sallanıyordu. 'Bu benim kızım' dedim ve onu aldım. Hayatımıza çok renk kattı, bir evladımız da o oldu." dedi. "Genç olsam bir tane daha çocuk alır büyütürüm" diyen Çakıcı, koruyucu aile olmanın çok büyük bir mutluluk ve sorumluluk olduğuna işaret etti.Çakıcı'nın eşi 84 yaşındaki Hüseyin Çakıcı da çocuğun bir eve neşe getirdiğini vurgulayarak, "Yuvadaki çocukların durumunu biliyoruz, oradan bir çocuk aldık, evimizi neşelendirdik. İnşallah sevabına da nail olmuşuzdur." ifadesini kullandı.