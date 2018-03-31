Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Kardelen, evimizin çiçeği oldu" - ÇANKIRI - Yıldırım çiftinin kızları Kardelen'i okuldan almaları - Ailenin evlerine girişi - Yıldırım çiftinin kızlarıyla sohbeti - Kardelen'nin babası Hasan Tahsin Yıldırım'ın konuşması - Annesi Halime Yıldırım'ın konuşması - DetayKorunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - "Kardelen, evimizin çiçeği oldu" - Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, eşi Halime Yıldırım ve üç çocuğuyla yaşadığı sıcak yuvasını "Kardelen"e açarak çevresine örnek oldu - Hasan Tahsin Yıldırım:"Kardelen, ismiyle birlikte evimizin bir çiçeği oldu. Biz onun güzel bir üniversite kazanmasını ve hayatına iyi bir öğrenim alarak devam etmesini arzu ediyoruz"ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, koruyucu ailesi olduğu kız çocuğu için güzel bir gelecek hazırlayarak çevresine örnek oluyor.Yıldırım, Tokat'ın Turhal ilçesinde yedi yıl önce Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu ile Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü görevini yürüttüğü sırada tanıdığı devlet korumasındaki 8 yaşındaki Kardelen'in koruyucu ailesi olmaya karar verdi.Yıldırım, eşi Halime Yıldırım ve üç çocuğunun da isteğiyle "Kardelen"e yuvasını açtı. Yıldırım ailesi, daha sonra Hasan Tahsin Yıldırım'ın görevi nedeniyle Çankırı 'ya yerleşti.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yıldırım, koruyucu aile olarak çevresine örnek olurken, Kardelen'i diğer çocuklarından ayırmayarak takdir topluyor.Yıldırım, AA muhabirine, Turhal'da görev yaptığı sırada, kurumun çocuk yuvasında kalan çocukları pikniğe götürdüklerinde Kardelen'le tanıştığını anlattı.Çocukların, Kardelen'in sesinin çok güzel olduğunu, onu daha önce dinleyip dinlemediğini sorması üzerine çocuğun bir türkü okuduğunu belirten Yıldırım, daha sonra Kardelen'in koruyucu ailesi olmaya karar verdiğini, bunu eşi ve çocuklarıyla paylaşınca onların da çok mutlu olduğunu ifade etti. Koruyucu aile kavramını yaygınlaştırmak için önce kendisinden başlaması gerektiğine inandığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:"Koruyucu aile olduktan sonra koruyucu ailenin önemini ve bu çocuklarla yaşamanın güzelliğini herkese anlattım. Ben Kardelen'le birlikte olmaktan her zaman mutluluk duydum. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz ama her çocuk anne babasına zaman zaman sıkıntılar yaşatmıştır. Biz Kardelen'i evimizin bir gülü olarak kabullendik. Çünkü gül, çiçeklerin hasıdır, tacıdır. Kardelen, ismiyle birlikte evimizin bir çiçeği oldu. Biz onun güzel bir üniversite kazanmasını ve hayatına iyi bir öğrenim alarak devam etmesini arzu ediyoruz. Elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğimizi Kardelen de biliyor. İnşallah güzel bir eğitim alarak hem kendi geleceğini hem de kardeşlerinin ve anne babasının geleceğine dokunabilir. Kardelen'le birlikte olmaktan gerçekten memnuniyet duyuyoruz. İyi ki bizimle diyorum. Kardelen, aynı zamanda bizim evimizin neşesi." - "Çocuklar evlere bereket, neşe ve huzur getiriyor"Koruyucu ailenin önemli bir proje olduğunu ve bunun kamuoyuna duyurulması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:"Koruyucu aile olmaya uygun birçok ailelerimiz, dostlarımız var ama kafalarında hep bir soru işareti var. Lütfen bunu kafalarından atsınlar, bunun faydasını görecekler çünkü bu çocuklarımız evimize bir bereket getiriyor. Neşe huzur getirdiklerinden emin olsunlar çünkü haklarında Kur'an - ı Kerim'de ayetle taltif edilen bir sınıf yetim ve öksüzlerdir. Peygamber Efendimiz aynı zamanda bir yetim ve öksüz olarak büyüdü. Bu hem vicdani hem insani hem de dini açıdan gerçekten son derece önemsediğimiz bir durumdur. Biz eşimle, 'Kardelen bizim ahiretteki referansımız' diyoruz. Bu referansa uygun hareket etmeyi, hizmet etmeyi planlamış durumdayız. Onun için de bütün bu durumda olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, 'gelin ahiret referansınızı dünyadayken alın ve bir çocuğa da siz elinizi uzatın, bir çocuğa da siz de yuvanızı açın' diyoruz. Bundaki güzellikleri yaşayarak görmüş olacaksınız."Halime Yıldırım ise Kardelen'in koruyucu ailesi oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Halime Yıldırım, "Bana kaç çocuğun var diye sorduklarında ben hep '4' diye cevap veriyorum. Hiç 3 çocuğum var dediğimi bilmem. Artık o bizim çocuğumuz, kızımız. Eşimden böyle bir teklif geldiğinde ben çok mutlu oldum. Hemen kabul ettik zaten. İnanın kendi evladımdan hiçbir farkı yok. Sonuna kadar götürürüz inşallah." diye konuştu.