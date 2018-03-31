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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Iraklı kardeşlerin koruyucu ailesi oldular - ÇORUM

Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Iraklı kardeşlerin koruyucu ailesi oldular - ÇORUM

- Anne Hatice Durmuş'un konuşması - Baba Yüksel Durmuş'u konuşması - Detaylar - Çorum 'da yaşayan Hatice ve Yüksel Durmuş çifti, ülkedeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan iki Iraklı kardeşe evini açtı - Babaları vefat eden, anneleri de Irak'ta kalan iki kardeşin, yaklaşık 3 yıldır koruyucu ailesi olan Durmuş çifti, iki kardeşe aile sıcaklığı sunuyorÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Çorum 'da yaşayan Hatice ve Yüksel Durmuş çifti, Irak'taki iç karışıklıklardan kaçarak Türkiye'ye sığınan 9 yaşındaki Haıytam ve 10 yaşındaki Hijran Shukur'un koruyucu ailesi oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aile olan komşuları sayesinde konuya ilgi duyan üç kız çocuğu annesi Hatice Durmuş, koruyucu aile olmaya karar verdi.Düşüncesini eşi Yüksel Durmuş ve çocukları ile paylaşan Hatice Durmuş, olumlu yanıt alınca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu.Prosedürlerin ardından Iraklı 6 yaşındaki Haıytam ve 7 yaşındaki ablası Hijran'ın koruyucu aileliğini üstlenen çift, babaları vefat eden, anneleri de Irak'ta kalan iki kardeşe üç yıldır aile sıcaklığı sunuyor. - "Bu çocukların hepsi bizim evladımız"Hatice Durmuş, AA muhabirine, üç çocukları bulunmasına rağmen Iraklı çocukların koruyucu aileliğini üstlendikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Haıytam ile erkek çocuk sahibi de olduğunu dile getiren Durmuş, "Üç kızımdan sonra bir oğlum ve bir kızım daha oldu. Ailemiz büyüdü. Zaten eşimin ailesi de kalabalıktı. Biz alışkındık. Şimdi çok mutluyuz. Ablaları üniversiteye gidince yeni evlatlarımız bize neşe kattı. Onların okuldan gelmesini heyecanla bekliyoruz." dedi.
Haıytam ve Hijran'ın Irak uyruklu olmasının hiçbir sorun çıkarmadığını vurgulayan Durmuş, "Bu çocukların hepsi bizim evladımız. Iraklıymış, yabancılarmış diye hiç tereddüt etmedik. Her konuda iyiler. Çok uyumlu, çok saygılılar. Türkçe konuşmalarında sıkıntımız yok ancak bazen anlatımda sorun yaşıyoruz. Durumu müsait olan tüm ailelere tavsiye ederim. Devletimiz de destek veriyor. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istedik." diye konuştu.
- "O çocukların boynu bükük hallerini görünce çok etkilendim"Yüksel Durmuş da ailesi parçalanan ve savaştan kaçan iki kardeşe aile ve sevgi ortamı sundukları için duydukları mutluluğu dile getirdi.Durmuş, "Onlara sevgimizi, aile sıcaklığını ve yeni kardeşler, kısacası yeni bir ortam vermek istedik çünkü bu çocuklarımız sevgiye, anne baba şefkatine muhtaçlar. Yaklaşık 3 yıl oldu onları alalı, diğer çocuklarımızdan hiçbir farkları kalmadı artık." değerlendirmesinde bulundu.Sevgi evlerinde kalan Haıytam ve Hijran'ı ilk gördüğünde çok duygulandığını anlatan Durmuş, "Oraya ilk gittiğimizde yetkililer Hijran'ı getirdi. Onun boynu bükük ve sevgiye muhtaç halini görünce gözlerim doldu, konuşamadım, dışarı çıktım. Sonra Haıytam'ı gördük. O çocukların boynu bükük hallerini görünce çok etkilendim. Biz çocukları sevdik, onlar da bizi sevdi." dedi.

Muhabir Kalaba Alabalık Kız Çocuğu Koruyucu Aile 

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