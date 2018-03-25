Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - İki kardeşi öz çocuklarından ayırt etmiyorlar - YOZGAT İzle
- Koruyucu ailenin evinden görüntü - Okuldan gelen çocukların karşılanması - anne ve babanın çocuklarla ilgilenmesi - Çocukların ders çalışması - röportajlar - Çocukların oyun oynaması Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - İki kardeşi öz çocuklarından ayırt etmiyorlar - Yozgat 'ta, iki çocuklu Palabıyık çifti, yakınlarının tavsiyesiyle koruyucu aile oldukları Mehmet ve ablası Aysunur'a aile sıcaklığı yaşatıyor - Baba Palabıyık: - "İki kızımız var, biri üniversiteye, biri de lise son sınıfa gidiyor. Koruyucu aile olduğumuz Mehmet ve Aysunur'u kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz" - Anne Palabıyık: - "Mutlu bir aile olduk. Küçüktüler, bizde büyüdüler, bizleri anne baba biliyorlar. Öz çocuğumuz gibi hiç ayırt etmiyoruz"YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat 'ta, iki çocuk sahibi Ahmet ve Nilüfer Palabıyık çifti, yakınlarının tavsiyesiyle koruyucu aile oldukları iki kardeşe aile sıcaklığı sağlıyor.Boşanma ve ölüm gibi nedenlerle anne babalarından ayrılarak devlet koruması altına alınan çocuklar, "koruyucu aile" yöntemiyle aile ortamında büyüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altında bulunan çocukların aile ortamında yetişmesini sağlamak amacıyla gönüllülüğe önem veriyor. Hiç çocuğu olmayan ailelerin yanı sıra çocuk sahibi aileler de yurt ve yuvalardan aldıkları çocuklara kucak açarak onları geleceğe hazırlıyor. Yozgat lı 2 çocuk sahibi Ahmet ve Nilüfer Palabıyık çifti de anne ve baba özlemi çeken çocuklara koruyucu aile olmak için Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu. Başvuruları kabul edilen Palabıyık çifti, koruyucu aile oldukları 6 yaşındaki Mehmet ve ablası 7 yaşındaki Aysunur'un anne ve baba özlemini dindirerek, 5 yıldır aile şefkatiyle büyümelerini sağlıyor. - "Birbirlerini çok seviyorlar"Koruyucu baba Ahmet Palabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Politikalar Yozgat İl Müdürlüğünde çalışan bir yakınlarının kendilerine koruyucu aile olmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi.
Eşi ve çocuklarıyla görüştükten sonra koruyucu aile olmak için karar verdiklerini ve 5 yıl önce yaptıkları başvurunun kabul edildiğini anlatan Palabıyık, "Bir yaşında Mehmet ve 2 yaşındaki Aysunur'a koruyucu aile olduk." dedi. Palabıyık, çocukları öz çocuklarından ayırmadıklarını dile getirerek, "İki kızımız var, biri üniversiteye biri de lise son sınıfa gidiyor. Koruyucu aile olduğumuz Mehmet ve Aysunur'u kendi çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ablaları da çok sahip çıkıyor, birbirlerini koruyorlar, birbirlerini çok seviyorlar." diye konuştu. Başka ailelere de koruyucu aile olmayı öneren Palabıyık, "Çocuklar istenmeyen sebeplerle biyolojik ailelerinin yanından ayrılıyorlar, onun için koruyucu ailelik çok önemli bir şey, herkes koruyucu aile olsun, çocuklara aile şefkati versinler, onların geleceklerini hazırlasınlar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve güvencemizdir." ifadelerini kullandı.Anne Nilüfer Palabıyık da 2 çocuğu varken şimdi 4 çocuğunun olduğunu belirtti. Çocuklarının güzel geçindiğini vurgulayan Palabıyık, "Mutlu bir aile olduk. Küçüktüler, biz de büyüdüler, bizleri anne baba biliyorlar, öz çocuğumuz gibi hiç ayırt etmiyoruz, onlar da bizim yavrumuz. Onlara annelik, babalık yapıyoruz." dedi. Hilal Palabıyık da Aysunur ve Mehmet'i öz kardeşinden farklı görmediğini, onlarla ders yaptığını, oyun oynadığını belirterek, onların evin neşesi olduğunu aktardı.