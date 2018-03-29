Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Engelli Melek'in 'koruyucu meleği' oldular - KAHRAMANMARAŞ İzle
Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Engelli Melek'in "koruyucu meleği" oldular - KAHRAMANMARAŞ - Koruyucu babanın eve gelmesi - Aile fertlerinin Melek bebekle oynaması - Baba Erdal ve anne Gülizar Keskin ile röportaj - Üniversite öğrencisi abi ile röportaj - Kahramanmaraş 'ta babasız büyüdükleri için yetim bir çocuğa bakma hasretiyle yaşayan iki çocuklu Keskingöz ailesi, Suriyeli bir annenin istemediği 10 günlük engelli bebeğin "koruyucu meleği" oldu - Baba Keskingöz: - "Bir yaşından sonra engelli olduğu ortaya çıktı. Bu süreçte bebeği geri vereceğimizi düşünenler oldu ama biz onu kendi çocuğumuz gibi gördüğümüz için kesinlikle böyle bir şey düşünmedik" - Koruyucu anne Keskingöz: - "Onunla çok mutluyuz. Hepimiz çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz"KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş 'ta babasız büyüdükleri için yetim bir çocuğa bakma hasretiyle yaşayan iki çocuklu Keskingöz ailesi, tecavüz mağduru Suriyeli bir kadının istemediği 10 günlük engelli bebeğin "koruyucu ailesi" oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında başlatılan "koruyucu aile" uygulaması, anne ve babasından ayrı kalan çocuklara umut ışığı olmaya devam ediyor.Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi Gülizar (43) ve Erdal Keskingöz (43) çifti, koruyucu aile olmak için 2015'te Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu.Pazarcık ilçesinde tecavüz mağduru Suriyeli bir kadının dünyaya getirdiği ve istemediği için devlet korumasına alınan 10 günlük bebeğine koruyucu aile olan Keskingöz ailesi, "Melek" adı verilen çocuğun 1 yaşına geldiğinde fiziksel ve zihinsel engelli olduğunu öğrendi.Buna rağmen Melek'lerinden vazgeçmeyen aile, özel ilgiye muhtaç çocuğa daha sıkı sarıldı. - "Onu görmezsem olmuyor, yapamıyorum"Baba Serkan Keskingöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvurularından yaklaşık 1 yıl sonra hiç tereddüt etmeden aldıkları Suriyeli yetim bebeğin, 14 aydır adeta her şeyleri olduğunu söyledi.
"Gecemiz gündüzümüz Melek oldu" diyen Keskingöz, şöyle devam etti:"Ona sadece sevgi veriyoruz. Aldığımızda engelli olduğunu da bilmiyorduk. Bir yaşından sora engelli olduğu ortaya çıktı. Bu süreçte bebeği geri vereceğimizi düşünenler oldu ama biz onu kendi çocuğumuz gibi gördüğümüz için kesinlikle böyle bir şey düşünmedik. Bizim elimizde büyüyecek. Çalışırken bana akşam zor oluyor. Bir an önce Melek'imi görmek istiyorum. Ara istirahat döneminde bile görüntülü arıyorum. Onu görmezsem olmuyor, yapamıyorum."Anne Gülizar Keskingöz ise kendisinin de babasız büyüdüğünü belirterek, bu nedenle yetim bir çocuk alıp büyütme hayali kurduğunu anlattı.Kuruma başvurduklarında kendileriyle yakından ilgilenildiğini dile getiren Keskingöz, 7 Temmuz 2016'ta gelen güzel bir telefonla hayatlarının değiştiğini söyledi.
Bu telefonda "Güzel bir Suriyeli bebeğimiz var almak ister misiniz" diye sorulduğunu aktaran Keskingöz, "niye olmasın" diyerek, çok sevindiklerini belirtti. - "Bizim de çocuğumuz engelli olabilirdi"Bebeği ilk gördüğünde ağladığını vurgulayan Keskingöz, şunları anlattı:"Görünce çok duygulandım, ağladım. Aldık, evimize getirdik. Geldiği günden beri evimizde huzur ve neşe var. Her şeyimiz oldu. Daha önce iki çocuğumla birlikte uyuduğum için şimdi de Melek ile beraber yatıyorum. Üşürse görmek için ya da üstü açık kalır diye hiç koynumdan çıkarmadım. Azıcık fazla uyusa hemen uyandırıp sevmek istiyorum. Aldığımızda engelli olduğunu da bilmiyorduk. İlerleyen zamanlarda el ve ayaklarının tutmadığını hissettik. Doktora götürdük. 'Engelli olduğunu' söylediler, çok üzüldük. Bu bebeği asla engelli diye vermeyi düşünmüyoruz. Bizim de çocuğumuz engelli olabilirdi. Onunla çok mutluyuz. Hepimiz çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz."Ailenin Hatay'da üniversite öğrencisi olan oğlu Muhammed Ali Keskingöz (19) de Melek'i çok özlediğini belirterek, "İki günde bir görüntülü arayıp konuşmaya çalışıyorum. Çok özlediğim zaman çıkıp Melek'i sevmeye geliyorum. Melek kardeşimiz, her şeyimiz oldu." dedi.