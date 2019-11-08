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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

Koronun 11 milyon fidan kamu spotu ilgi odağı oldu

hazırlanan kamu spotu videosu

( SAMSUN ) SAMSUN

Sosyal Medya Lyon Efes 


- Samsun'da bir koro tarafından ‘Geleceğe Nefes’ sloganlı 11 milyon fidan kampanyasına destek için hazırladığı kamu spotu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Halk Müziği Korosu ekibi 11 milyon fidan kampanyasına destek için kamu spotu hazırladı. Yayınlanan kamu spotu Vezirköprü'nün Şahinkaya Kanyonu görüntüleri ile birlikte sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ile 11 Kasım'da 11 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.
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