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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'Korkma' Konya'da sahnelendi

'Korkma' Konya'da sahnelendi

"Korkma" Konya 'da sahnelendi - Konya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen oyundan detaylar - Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma" oyunu - Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in konuşması"Korkma" Konya 'da sahnelendi - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri anlattığı "Korkma" isimli tek kişilik oyunu, Konya 'da izleyiciyle buluştuKONYA (AA) - Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Konya 'da izleyiciyle buluştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik "Korkma" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Konya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve büyük beğeni toplayan oyunu, gençlerin yanı sıra çocuk ve yetişkin de izledi.Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır devam eden bu oyunu 20. defa Konya 'da sergilediklerini ve her sefer gösterilen yoğun ilginin, bugünkü oyuna da gösterildiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde oyun gösteriminin devam edeceğini belirten Yenilmez, ''Bu yıl, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 145. ve vefatının 82. yıl dönümü. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif'in son zamanlarını geçirdiği İstiklal Caddesi'nde bulunan Mısır Apartmanı'ndaki dairenin kamulaştırıldığını ve buranın Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüleceğini açıklamasına çok sevindiklerini vurgulayan Yenilmez, "Mehmet Akif Ersoy'a yönelik farkındalık çalışmalarımız çeşitli faaliyetler ile artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.Yenilmez, oyunun sonunda bir seyirciyi sahneye davet ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajını cep telefonu ile kaydetmesini istedi.Oyunun sonunda Yenilmez, sahneye gelen çok sayıda izleyicile ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatıra Fotoğrafı Farkındalık Cep Telefonu Tiyatro Oyunu Tiyatro Oyuncusu 

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