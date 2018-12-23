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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Körfez'e palm yağı sızdıran gemiye 422 bin TL ceza

Körfez'e palm yağı sızdıran gemiye 422 bin TL ceza

- Kirlenen bölgenin havadan çekilmiş görüntüsü

Deniz Kıyısı Bild Demirli Trol 

-- Görüntüler: Körfez kirlilik kodu ile geçildi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda demirli haldeyken denize palm yağı akıtarak kirlenmesine neden olan Singapur bandıralı gemiye 422 bin TL ceza kesilirken, denizin yüzeyini kaplayan yağlar tamamen temizlendi. Olay, Körfez ilçesinde bulunan bir limanda dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda demirli bulan Torm Sovereigen adlı Singapur bandıralı tanker gemisinden denize bilinmeyen bir nedenle palm yağı döküldü. Havanın soğuk olması nedeniyle deniz yüzeyinde donarak kıyıya vuran yağların beyaz bir tabaka oluşturduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Gemi personelinin de destek verdiği çalışmalar sonrasında deniz kıyısında oluşan palm yağı kütleleri tamamen temizlendi. Kirliliğe neden olan gemiye ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 422 bin TL ceza kesildi.
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