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11 Eylül 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Koray Avcı hem hem güldürdü, hem ağlattı hem de oynattı İzle

Koray Avcı hem hem güldürdü, hem ağlattı hem de oynattı İzle

Ergene ' de bu yıl 4. ' sü düzenlenen Boza Festivali ve Sünnet Şöleni ' nin finalinde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı konser alanını dolduran binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Koray Avcı Sünnet Şöleni Tekirdağ Emniyeti 


Ergene ' de Sağlık Mahallesi ' ndeki semt pazarı alanında düzenlenen konserde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ' in de sahneye gelerek kendisine boza ikramında bulunduğu sırada yaşanan diyaloglarla konseri izlemeye gelenleri güldüren Koray Avcı duygu yüklü şarkılarla seyircileri ağlatırken, biri birinden hareketli şarkılarla da oynattı.

Koray Avcı ' ya boza ikram ederek kendisini gönüllü boza elçisi ilan eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ' in boza ikramı sırasında ilginç görüntüler yaşandı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde alanı dolduran yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Koray Avcı izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.
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