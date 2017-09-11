Koray Avcı hem hem güldürdü, hem ağlattı hem de oynattı Haberi



Ergene ' de Sağlık Mahallesi ' ndeki semt pazarı alanında düzenlenen konserde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ' in de sahneye gelerek kendisine boza ikramında bulunduğu sırada yaşanan diyaloglarla konseri izlemeye gelenleri güldüren Koray Avcı duygu yüklü şarkılarla seyircileri ağlatırken, biri birinden hareketli şarkılarla da oynattı.



Koray Avcı ' ya boza ikram ederek kendisini gönüllü boza elçisi ilan eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ' in boza ikramı sırasında ilginç görüntüler yaşandı.



Yaklaşık 2 saat süren konserde alanı dolduran yaklaşık 10 bin kişiyi coşturan Koray Avcı izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

