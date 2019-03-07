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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Konyasporlu futbolculardan 'şivlilik' etkinliği - KONYA Haberi

Konyasporlu futbolculardan 'şivlilik' etkinliği - KONYA Haberi

Konya sporlu futbolculardan "şivlilik" etkinliği - KONYA "Şivlilik" etkinliğine katılanlardan görüntüler - Konya spor Kulübü Başkan Yardımcısı Okay Tınkır'ın konuşması - Futbolcuların çocuklara çikolata ve şekerleme dağıtması - Futbolcuların atkı ve forma imzalaması Konya sporlu futbolculardan "şivlilik" etkinliği - Yeşil - beyazlı futbolcular Petar Filipovic ve Ali Çamdalı, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili sabahında düzenlenen "şivlilik" etkinliğinde çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıtarak çocukları sevindirdi - Konya spor Kulübü Başkan Yardımcısı Okay Tınkır: - "Hem sportif hem de sosyal projeler anlamında Konya spor ailesi gün geçtikçe büyüyor. Tek temennimiz, Atiker Konya spor'un daha da büyüyerek, güzel adımlarla ilerleyen senelerde Süper Lig şampiyonu olarak, Konya lı sporseverlere ve hemşerilerimize bu duyguyu da tattırmak olacaktır"KONYA (AA) - Atiker Konya sporlu futbolcular, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında Konya 'ya has "şivlilik" etkinliğinde, sevgi evlerindeki çocuklara çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıttı.
Karatay Çocuk Evleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, futbolculardan Petar Filipovic ve Ali Çamdalı katıldı.
Futbolcular etkinliğin yapıldığı alana gelirken, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra stantların başına geçen futbolcular, çocuklara içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu paketlerin yanı sıra çikolata ve şekerleme dağıttı.
Konya spor Kulübü Başkan Yardımcısı Okay Tınkır, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden beri sosyal projeler içerisinde yer almaya çalıştıklarını söyledi.

Konya spor ailesi olarak bundan sonra bu tür anlamlı projelerde yer almaya devam edeceklerini belirten Tınkır, şunları kaydetti:"Hem sportif hem de sosyal projeler anlamında Konya spor ailesi gün geçtikçe büyüyor. Tek temennimiz, Atiker Konya spor'un daha da büyüyerek, güzel adımlarla ilerleyen senelerde Süper Lig şampiyonu olarak, Konya lı sporseverlere ve hemşerilerimize bu duyguyu da tattırmak olacaktır."Konuşmaların ardından çocuklar, Ali Çamdalı ve Petar Filipovic ile hatıra fotoğrafı çektirip, atkı ve forma imzalattı.Etkinliğe, Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, okul yöneticileri ve çocuklar katıldı.

Sosyal Proje Hatıra Fotoğrafı Şampiyon Forma Sevgi Evleri 

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