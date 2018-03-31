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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Konya’da “Lale Mevsimi” başladı

Konya’da “Lale Mevsimi” başladı

Şehirden açmış lale görüntüleri

Lyon Tarihi Mekan 

-Fotoğraf çektiren vatandaşlar
-Vatandaşlarla röp.

( KONYA - HD) KONYA

- Konya’da şehrin yeşil alanlarına ve ana arterlere dikilen lalelerin açmasıyla şehirde lale mevsimi yaşanmaya başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı yerlerine dikilen lale ve soğanlı bitkilerin açmaya başlamasıyla Konya’da bahar güzellikleri yaşanmaya başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da her yıl bahar aylarında açan lalelerin Konya’da insanlara huzur verdiğini ve şehri rengarenk görüntülerin sardığını belirtti.
Lalenin Anadolu’daki vatanı olan Konya’daki bu renk coşkusunun mutlaka görülmesini gerektiğini kaydeden Başkan Akyürek, şehir merkezinde başta tarihi mekanların çevresinde, yeşil alanlarda ve ana arterlerde milyonlarca lale ve soğanlı bitki bulunduğunu kaydetti.
Parklarda ve yeşil alanlarda açan lalelerin arasında fotoğraf çektiren vatandaşlar ise rengarenk açan lalelerin çok güzel olduğunu belirtti.

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