Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Konuşma ve işitme engellinin maket gemi tutkusu - HAKKARİ

Konuşma ve işitme engellinin maket gemi tutkusu - HAKKARİ

- Aziz Harmancı'nın evinin inşaat olan katında maket gemi yapması - Maket gemilerden görüntü - Aziz Harmancı'nın işaret diliyle yaptığı açıklama - Harmancı'nın kardeşi Haluk Harmancı'nın açıklamalarıKonuşma ve işitme engellinin maket gemi tutkusu - Hakkari 'de 2 yaşındayken attan düşerek konuşma ve işitme yetisini kaybeden 4 çocuk babası Aziz Harmancı, çevreden topladığı tahta parçaları ve çeşitli malzemelerle yaptığı gemi maketlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyorHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de yaşayan engelli Aziz Harmancı (55), yaptığı maket gemileri satarak ekonomik kazanç elde ediyor.Kentte, 2 yaşındayken annesiyle gittiği yayla yolunda attan düşerek konuşma ve işitme yetisini kaybeden 4 çocuk babası Harmancı, yaşadığı Merzan Mahallesi'nde tahta parçaları ve çeşitli malzemelerle yaptığı gemi maketlerini satarak geçimini sağlıyor.Harmancı'nın kardeşi Haluk Harmancı, ağabeyinin bu işi hobi olarak yaptığını ve özellikle son yıllarda zamanının büyük bölümünü ahşap üzerine yaptığı çalışmalarla geçirdiğini anlattı.Ağabeyinin bu işten büyük keyif aldığını belirten Harmancı, şunları kaydetti:"Daha önce çalıştığı bir iş vardı. O işi bıraktıktan sonra çocukluk tutkusu olan bu maketleri yapıyor. Özellikle son iki yıldır yoğun şekilde bunun üzerinde çalışıyor. Maket evler, cami ve gemi yapıyor. Yaptığı ürünleri internet üzerinden paylaşıyoruz. Bunları satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Maketleri yaparken en ince detayına kadar dikkat ediyor. Günün büyük bölümünü bu işle geçiriyor."

İşaret Dili İşitme Engelli Irak Maket Gemi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı