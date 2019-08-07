Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar - SAN ANTONIO

Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar - SAN ANTONIO



: - Kurtarılan hayvanlardan detaylar - Hayvanat bahçesinden genel görüntüler - Santa Cruz Zooloji Vakfı Ticari Direktörü Vivian Bernal'in röportajıSAN ANTONIO (AA) - Kolombiya 'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Vakfı, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya 'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda. Kurtarılan hayvanlar arasında papağan, Kahverengi örümcek maymunu, flamingo, rakun, jaguar, tukan kuşu, ayı ve su aygırı da yer alıyor.

İnsan Kaçakçılığı Biyoloji Flamingo Rektör Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı