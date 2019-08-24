Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri - BOGOTA

Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri - BOGOTA



- Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşların protestolarıBOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota 'da, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara gerekli müdahalenin yapılmaması ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun politikaları sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşlar tarafından protesto edildi.

Politika Protesto Sivil Toplum Başkent Sonar 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı