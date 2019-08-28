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28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de zararlı böceklerle mücadele için 1000 keklik doğaya salındı

Kocaeli'de zararlı böceklerle mücadele için 1000 keklik doğaya salındı

-Kekliklerin salınmasından görüntü

Tarım Av Yasağı 

--Kekliklerin uçması
--Kekliklerden görüntüler
--Bölgeden arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’de tarım alanlarına zarar veren kene, çekirge, süne gibi böceklerle mücadele etmek amacı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından bin tane keklik salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, tarım alanlarına zarar veren kene, çekirge, süne gibi böceklerle mücadele etmek amacı ile farklı bir çalışmaya imza attı. Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tarım alanlarının korunması için bin adet keklik doğaya salındı. Proje kapsamında Konya’da bulunan bir çiftlikte yetiştirilen keklikler, doğaya salınmak üzere Kocaeli’ye getirildi.
Kafeslerle Körfez-Dilovası ilçelerine götürülen keklikler, av yasağının bulunduğu yaban hayatı iyileştirme sahasında doğaya salındı. Kafeslerden salınan keklikler, uçarak farklı noktalara kondu. Salınan kekliklerin, yaban hayatı iyileştirme sahasında üreyerek çoğalması ve farklı bölgelere yayılması bekleniyor. (MK-GY
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