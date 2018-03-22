Kocaeli’de yoğun sis... Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

--Trafikte etkili olan sisten görüntüler

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( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, seyir halindeki araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çektiler. Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından ortaya çıkan sisli hava kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Özellikle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ve yüksek kesimlerde etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Etkili olan yoğun sis, vatandaşların trafikte zor anlar yaşamasına sebep oldu.Yağan yağmurla kendisini hissettiren rüzgarın kuvvetini arttırarak 7 ila 8 kuvvetinde etkili olacağını açıklayan yetkililer, vatandaşları fırtına ile ilgili yaşanabilecek afetler konusunda uyardı. Rüzgarın gece saatlerinde etkisinin kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.



