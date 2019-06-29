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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu - MUĞLA

Klasik otomobil tutkunları rallide buluştu - MUĞLA

- Etkinlikte yer alan klasik otomobillerden görüntü - Otomobil sahiplerinden detaylar - Otomobilleri inceleyen tatilciler - Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Durgut Berberoğlu ile röportaj - Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol ile röportajKlasik otomobil tutkunları rallide buluştu - Klasik Otomobil Kulübü'nün düzenlediği MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi, 70 klasik otomobilin katılımıyla başladıMUĞLA (AA) - Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen, MESA 50. Yıl Batı Anadolu Rallisi'nde ilk gün 70 kilometrelik etap aşılacak.MESA Holding ana sponsorluğunda Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Otel'den start alan ralliye 1958 - 1988 yılları arasında üretilen 70'e yakın klasik otomobil katıldı.
Bodrum Yarımadası civarında tura çıkacak yarışmacılar, toplam 300 kilometrelik parkuru tamamlayacak. Ralliye, yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Klasik otomobilleri inceleyen turistler, sürücülerden bilgi aldı.Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Durgut Berberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmacıların ilk gün 70 kilometrelik etabı geçeceğini belirtti.
Berberoğlu, katılımdan mutlu olduklarını, klasik arabalarla Bodrum'un cennet koylarını dolaşacaklarını ifade etti.
Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol da spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, spora hizmeti toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.Ralli, yarın sona erecek.

Yarış Pons Cennet Klasik Araba Klasik Otomobil 

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