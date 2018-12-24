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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
KKTC Meclis Başkanı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - LEFKOŞA

KKTC Meclis Başkanı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - LEFKOŞA

KKTC Meclis Başkanı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - LEFKOŞA - Oylamadan detaylar - KKTC Meclis Başkanı Uluçay'ın açıklamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay oylamaya katıldıLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uluçay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Meclis Başkanı Uluçay, "haber" kategorisinde tercihini Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" isimli fotoğrafına oy verdi. - "AA önemli işlere imza attı"Uluçay, AA'nın hem yurt dışında hem de yurt içinde önemli işlere imza attığını belirterek, fotoğrafların her kategoride içeriğini dışarıya çok net olarak verdiğini söyledi.

Normalde insan gözünün görüp geçtiği olayları AA foto muhabirlerinin başarıyla yakaladığını dile getiren Uluçay, AA'nın hem dünya çapında hem de KKTC'de yaygın ağa sahip olmasından dolayı çalışmalarını desteklediğini vurguladı.Uluçay ayrıca, ajans çalışanlarını başarılı çalışmaları için kutladı.

Muhabir Yurt Dışı İlham Gori 

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