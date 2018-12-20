KKTC Cumhurbaşkanlığından şehitler anısına albüm - LEFKOŞA
- Dönemin sanatçılarından Kıbrıslı şehit Erdoğan Rıfat’ın cenaze töreninden görüntüle LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, 1963 öncesi Kıbrıslı Türk müzik sanatçılarının icra ettikleri eserlerden oluşan bir albüm hazırladı.Kıbrıslı şehit Erdoğan Rıfat’ın solist olarak yer aldığı ve iki albüm olarak kazandırılan eserler, Abdülazim Aziz Topluluğu’nun seslendirdiği Türk Sanat Müziği’nin günümüzde artık klasikleşen parçalarından oluşuyor.Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan anma albümü ile 1963 öncesi Kıbrıslı Türk müzik sanatçılarının icra ettikleri eserler günümüz teknolojisinin imkanlarıyla yeniden hazırlandı. - "Albümü tüm şehitlerimize armağan ediyoruz"Cumhurbaşkanı Akıncı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, oluşturulan eserler sayesinde Kıbrıs kültür mirasın sahip çıkmanın yanında dönemin erkek solisti Şehit Erdoğan Rıfat’ın aziz hatırasını yad etmek olduğunu belirtti. Akıncı, 24 Aralık 1963 akşamı Kumsal baskınında, ailesini ve komşularını savunurken şehit düşen Erdoğan Rıfat'ın güzel sesi ile de tanınan değerli bir insan olduğunu belirterek, "Yapılan albümleri 1963’ün 55. yıldönümünde Şehit Erdoğan Rıfat’ın şahsında tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu. - İlk albüm Nevin Rıfat’a takdim edilecekHazırlanan ilk albüm Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Şehit Erdoğan Rıfat’ın eşi Nevin Rıfat'a takdim edilecek.Kıbrıs'ta 1963’te başlayan olaylar Abdülazim Aziz Topluluğu’nun en önemli solistlerinden Erdoğan Rıfat’ın 24 Aralık 1963’te Rumların Kumsal bölgesine yaptıkları baskın sırasında şehit düşmesi ve sonraki gelişmeler topluluğun dağılmasına neden olmuştu.Cumhurbaşkanlığının katkılarıyla hazırlanan eserle 55 yıldır kayıp olan bu kayıtların bir bölümü, orijinalliği bozulmadan temizlenerek yeniden düzenlendi ve Kıbrıs Türk halkının kayıp müzik kayıtları, kültür mirasımıza kazandırılmış oldu. - Kumsal BaskınıRumlar, 24 Aralık 1963'te o dönem Türk alayının tabibi Binbaşı Nihat İlhan'ın Lefkoşa ’daki Kumsal bölgesindeki evine baskın düzenleyerek üç çocuğuyla birlikte eşi ve toplam 13 kişiyi katletmişti. Erdoğan Rıfat’ta 13 kişinin katledildiği Binbaşı Nihat İlhan'ın evini korurken şehit edilmişti.