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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Kızlarının nikah töreninde yeniden evlendiler - SAMSUN

Kızlarının nikah töreninde yeniden evlendiler - SAMSUN

- Nikah töreninden detay - Feruze Özeren ve Merve Tekin ile röportajKızlarının nikah töreninde yeniden evlendiler - Samsun 'un Salıpazarı ilçesinde 9 yıl önce boşanan çift, barıştıktan sonra, kızlarının nikah töreninde aynı masaya oturarak yeniden evlendiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Salıpazarı ilçesinde 9 yıl önce boşanan çift, barıştıktan sonra, kızlarının nikah töreninde aynı masaya oturarak yeniden dünya evine girdi.Yaklaşık 9 yıl önce boşanan iki çocuk sahibi Feruze Özeren ve Ahmet Tekin, bir süre önce kızları Merve'nin isteği üzerine barıştı.Feruze Özeren ve Ahmet Tekin, kızları Merve ve Murat Tekin'in nikah törenine katılarak yeniden evlendi.Karacaören Şelalesi'nin kıyısında düzenlenen törende çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Halil Akgül kıydı.Nikahta konuşan Akgül, evliliğin önemine işaret ederek, "Ben ailenin barışmasında büyük emeği geçen Merve kızımıza aile adına teşekkür ediyorum. İnşallah iki çiftimiz de bir ömür boyu mutlu olurlar." dedi.
Feruze Özeren ise kızıyla aynı gün nikah kıydığı için mutlu olduğunu dile getirdi.Merve Tekin de hem kendi hem anne ve babasının mutluluğuna şahit olduğunu ifade etti.

Allah Şahit Nikah Töreni 

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