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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kızkalesi sahilinde temizlik - MERSİN Haberi

Kızkalesi sahilinde temizlik - MERSİN Haberi

- Kızkalesi sahilinde yapılacak temizlik kampanyası öncesi halkın kampanyaya katılması için anons yapılması - Görevlilerin ve vatandaşların kumsalda sigara izmariti ve çöp toplaması - Deniz içindeki kaleden ve denizde serinlemeye çalışan vatandaşlardan görüntü - Sahilde temizlik yapılması - Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmine Lokmanoğlu ile röportaj - Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop’un çevre temizliği ve röportajı - Kızkalesi sahilinden görüntü - Denizde serinleyen ve spor yapan tatilciler - Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Tolga Altuner ile yapılan röportaj - Sara Kaplan ile yapılan röportajKızkalesi sahilinde temizlik - Mersin 'in, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde "Deniz varsa hayat var" sloganıyla sahil temizliği gerçekleştirildiMERSİN (AA) - Mersin 'in, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde sahil temizliği yapıldı. Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmine Lokmanoğlu ve bir grup vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi sahilinde bir araya geldi.Gruptakiler, "Deniz varsa hayat var" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte sahildeki çöpleri temizledi.Lokmanoğlu, mayısın başından bu yana aralıklarla yapılan temizlik çalışmalarıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Plastik maddelerin doğadan kaybolmadığına işaret eden Lokmanoğlu, "İnsanlarımızdan çöpleri ve izmaritleri yerlere atmamalarını istiyoruz. Sahillerdeki bu faaliyetimizi hem bilinçlendirme hem de eğitim çalışması olarak düşünebiliriz." dedi.
Kızkalesi sahilinin mavi bayrağa sahip olduğunu belirten Lokmanoğlu, şunları kaydetti:"Altın sarısı kumun çöp, izmarit ve pet şişeyle kirletilmesine gönlümüz el vermiyor. Bu nedenle, tatilcilerimizi de rahatsız etmeden sahilde temizlik yapıyoruz. Kampanyamıza tatile gelen gurbetçilerimiz, sahilin işletmesini üstlenen şirketin çalışanları ile sivil toplum temsilcilerinin de katılması bizi mutlu etti." - "Turistler güzellik kadar temizliğe de önem veriyor"Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop da gelecek nesillere temiz çevre bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.
Türk turizmi için Kızkalesi sahilinin çok önemli olduğunu anlatan Öztop, "Yabancı turist, buranın güzelliği kadar temizliğine de önem vererek geliyor. Unutmayalım ki deniz varsa hayat vardır. Denizimiz ile sahilimiz temiz ve bakımlıysa oradaki hayat daha da güzeldir." diye konuştu.
Almanya'dan tatile gelen Sara Kaplan ise sahildeki çevre temizliğini görünce gönüllü katıldığını belirterek, "Başta ülkemi ve Kızkalesi'ni çok seviyorum. Gelecekte çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmalıyız. Tüm tatilcilerimiz sahillerimizi ve denizimizi temiz tutmalı." dedi.
Etkinlik kapsamında en fazla çöp toplayanlara çeşitli ödüller verildi.

Sigara İzmariti Çevre Temizliği Farkındalık Sivil Toplum Gurbetçi 

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