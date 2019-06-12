Kızılcahamam'da öğrenciler çevre için el ele verdi Video

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( ANKARA ) ANKARA



- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle Ankara AB Bilgi Merkezi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen orman temizliği etkinliğine ilk ve orta öğretim öğrencileri katıldı.

Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Sıfır Atık Projesinin pilot bölgesi olan Kızılcahamam’daki Soğuksu Milli Parkı’nda Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Veli Karakuş da katılarak destek verdi. Protokol ve Öğrenciler eşliğinde soğuksu milli parkında temizlik harekatı yapılarak öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

