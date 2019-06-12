Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılcahamam'da öğrenciler çevre için el ele verdi Video

Kızılcahamam'da öğrenciler çevre için el ele verdi Video

Etkinlikten görüntü

Gesi Öğrenciler 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle Ankara AB Bilgi Merkezi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen orman temizliği etkinliğine ilk ve orta öğretim öğrencileri katıldı.
Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Sıfır Atık Projesinin pilot bölgesi olan Kızılcahamam’daki Soğuksu Milli Parkı’nda Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Veli Karakuş da katılarak destek verdi. Protokol ve Öğrenciler eşliğinde soğuksu milli parkında temizlik harekatı yapılarak öğrencilere ikramlarda bulunuldu.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem8 Asırdır Dimdik Ayakta Duran Çivisiz Camideki İnanılmaz Gizem
Tatilciler Dönüşe GeçtiTatilciler Dönüşe Geçti
Karakeçili Yörükleri Yayla YolundaKarakeçili Yörükleri Yayla Yolunda
Cevizli Baklavada Ekmek Kırıntısı HilesiCevizli Baklavada Ekmek Kırıntısı Hilesi
322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi322 Metrede Nefes Kesen Çalışma Havadan Görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı