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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kızıl geyikler Giresun dağlarında görüntülendi İzle

Kızıl geyikler Giresun dağlarında görüntülendi İzle

Geyiklerden detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN

Doğal Yaşam Alanı 


- Yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye'nin en büyük kara memelisinden biri olan ‘kızıl geyikler’ Giresun dağlarında doğal ortamın görüntülendi. 2013 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi” kapsamında 16 Kızıl Geyik, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle doğal yaşam alanından ve İstanbul Belgrad Ormanında bulunan Geyik Üretme İstasyonu’ndan Giresun’a getirilerek doğaya salınmıştı. Sayıları her yıl artan geyikler kışın ortasında Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından görüntülendi. Açık ve çayırlı alanlarda yaşamlarını sürdüren geyikler yoğun kar yağması sonucunda aç kalmamaları için Alucra İlçesi Doludere köyünde belirli periyotlarda yemleme yapılıyor. Gayet sağlıklı ve diri oldukları görülen geyiklerin Giresun kırsalına uyum sağladıkları da gözlemlendi.
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