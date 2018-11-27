"Kıyısını Arayan Deniz" kitabı tanıtıldı - ANKARA - Sergilenen resimlerden detaylar - Ziyaretçilerden detaylar - Serginin açılışı - Şiir kitabının yazarı Filiz Erdoğan ile röportaj"Kıyısını Arayan Deniz" kitabı tanıtıldı - Edebiyat öğretmeni Filiz Erdoğan'ın şiir kitabının tanıtımı ile ressam Özlem Kireçoğlu Yavuz'un resim sergisinin açılışı yapıldıANKARA (AA) - Edebiyat öğretmeni Filiz Erdoğan'ın şiir kitabının tanıtımı ile ressam Özlem Kireçoğlu Yavuz'un resim sergisinin açılışı yapıldı.Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Kıyısını Arayan Deniz" isimli şiir kitabının tanıtımı gerçekleştirildi. Daha sonra sergi salonunda yer alan "Başımızın Üstünde Yeri Var" resim sergisi açıldı.Şiir kitabının yazarı Filiz Erdoğan, kitabın özellikle 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ithafen yazıldığını söyledi.
Serginin açılışına CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.