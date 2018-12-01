'Kitap kurdu' yetiştirmek için mahalle mahalle dolaşıyorlar - ERZURUM İzle
"Kitap kurdu" yetiştirmek için mahalle mahalle dolaşıyorlar - ERZURUM - İlkokulu öğrencilerin gönüllü gençler çeşitli etkinlikleri - Öğrencilerin gönüllü gençler ile kitap okuması - Detaylar - Yoncalık İlkokulu öğrencilerin okul bahçesinde gönüllü gençler ile oyun oynaması - Yoncalık İlkokulu öğretmeninin konuşması"Kitap kurdu" yetiştirmek için mahalle mahalle dolaşıyorlar - Erzurum 'da kırsal mahallelerdeki okullara giden bir grup gönüllü genç, çocuklara hem kitap sevgisi aşılıyor hem de doğruluk ve vatan sevgisi gibi değerler eğitimi veriyor - Yakutiye Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu:"Her çocuğa test ve okuma kitabı hediye edip yüzlerinde tebessüm oluşmasına sebep olduk. Bu mutluluk bizler için her şeyden önemli" - Başköy İlköğretim Okulu öğrencilerinden Hatice Cesurbüyük:"Okula gelen ağabeyler ve ablalar bize hayvanlara saygılı olmayı, iyilik yapmayı ve yalan söylememeyi anlattı. Onlarla kitap okuyarak güzel vakit geçirdik"ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum 'da, kırsaldaki mahalleleri dolaşıp okullara giden bir grup gönüllü genç, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıp doğruluk ve vatan sevgisini aşılıyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezindeki gönüllülerden oluşan 20 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan "Köy okullarında kitap okuma ve değerler eğitimi" projesi kapsamında Aziziye ilçesindeki Yoncalık ve Başçakmak İlkokulu ile Çat ilçesindeki Başköy İlköğretim Okuluna gitti.Bu okullarda çocuklarla aynı sıraya oturup kitap okuyan gençlik gönüllüleri, okuma etkinliği sonrası değerler eğitimi kapsamında çocuklar ile doğruluk, vatan sevgisi, güzel ahlaki sorumluluk, adil ve azimli olmak gibi konuları konuşup fikir alış verişinde bulundu.Çocuklara kalem seti ve spor malzemesi ile test kitaplarının da aralarında bulunduğu çeşitli kitap hediye eden gönüllüler, ders saati dışında da okul bahçesinde çocuklarla oyun oynayarak mutluluklarına ortak oldu. - "Çocuklara kitap dağıtım yüzlerinde tebessüm oluşturduk"Proje koordinatörü Yaser Taşkesenlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projedeki amaçlarının köy okullarını ziyaret edip kitap sevgisini kazandırmaya çalıştıkları çocukların gönüllerine dokunmak olduğunu söyledi.
Proje ile bir çok çocuğun gönlünde taht kurdukları için yaşadığı mutluluğu dile getiren Taşkesenlioğlu, "Gittiğimiz köy okullarında çocuklara geri dönüşüm projesinden topladığımız kalem setleri ile spor malzemesi yardımında bulunduk. Her çocuğa test ve okuma kitabı hediye edip yüzlerinde tebessüm oluşmasına sebep olduk. Bu mutluluk bizler için her şeyden önemli." dedi. Taşkesenlioğlu, öğrencilerle ders saatleri dışında eğlenceli vakit geçirdiklerini ve kitap okumanın yanı sıra vatan, bayrak, insan ve hayvan sevgisi konularında eğitim verdiklerini kaydederek, kırsaldaki öğrenciler ile yaptıkları etkinliklere devam edeceklerini vurguladı. - "Kitap okuyarak güzel vakit geçirdik"Başköy İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Hatice Cesurbüyük ise okullarına gelenlerle oyun oynayıp kitap okuduklarını belirterek, "Okula gelen ağabeyler ve ablalar bize hayvanlara saygılı olmayı, iyilik yapmayı ve yalan söylememeyi anlattı. Onlarla kitap okuyarak güzel vakit geçirdik." diye konuştu. Gönüllü gençlerden Ayşegül Yılmaz da çocuklarla hikaye kitabı okuduklarını anlatarak, "Buradaki ortam çok güzel, öğrencilere vatan ve kardeş sevgisi üzerine konuşup değerler eğitimi verdik." ifadelerini kullandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de Yakutiye Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllülerini bu projelerinden ötürü kutladığını söyledi.