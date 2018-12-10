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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Kitap Avcıları Yollarda' - İSTANBUL Haberi

'Kitap Avcıları Yollarda' - İSTANBUL Haberi

"Kitap Avcıları Yollarda" - İSTANBUL - Etkinlikten görüntüler - Röportajlar"Kitap Avcıları Yollarda" - Avcılar Anadolu Lisesi öğrencileri ''Kitap Avcıları Yollarda'' projesi kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla metro istasyonlarında kitap okuduİSTANBUL (AA) - Toplumun her kesimine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Kitap Avcıları Yollarda" projesi kapsamında Avcılar Anadolu Lisesi öğrencileri, metro istasyonlarında kitap okudu.Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon Biriminde görevli Nilgün Ergüven ve Tayfun Usta’nın hazırladığı farkındalık projesi, ilçedeki 16 lisede 30 öğrenci tarafından uygulanıyor.Projenin ağırlıklı olarak toplu taşıma ulaşım araçlarında uygulanacağı göz önüne alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gerekli izinler alınırken, öğrenciler her hafta bir toplu taşıma aracında kitap okuyor.Etkinlik kapsamında bu hafta Avcılar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, servis araçlarıyla Yenikapı Metro İstasyonu'na geldi.Üzerinde "Kitap Avcıları Yollarda", "Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez" yazılı beyaz tişört giyen öğrenciler, ellerinde kitaplarla metroya binerek kitaplarını okumaya başladı.
Kitap okuyarak yolculuk eden öğrencileri gören yolcular, öğretmenlerden, projeyle ilgili bilgi aldı.Yolculuk sırasında öğrencileri gören emekli bir öğretmen, metroda kitap okuyan gençlerle gurur duyduğunu, yanında kitabı olmadığı için üzüldüğünü ifade ederek, gençlerin bu alışkanlıklarını hayat boyu sürdürmelerini diledi.Öğrenciler, yolculuğun sonunda okudukları kitapları yolculara hediye etti.Etkinliğe katılan Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, projeyi İstanbul ’dan Türkiye’ye yaymak istediklerini belirterek, projeye olan ilginin öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Proje sorumlularından Tayfun Usta da benzer bir çalışmayı haftada bir gün Avcılarda bulunan diğer liselerin öğrencileriyle metro, tramvay, deniz hatları, İETT otobüsleri, çeşitli meydanlarda sürdüreceklerini söyledi.

Alışkanlık Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Öğretmenler Farkındalık 

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