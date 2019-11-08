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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kışın gözdesi Uludağ sonbaharda da göz kamaştırıyor - BURSA İzle

Kışın gözdesi Uludağ sonbaharda da göz kamaştırıyor - BURSA İzle

- Uludağ'dan sonbahar detayları - Havadan ve yerden detaylarKışın gözdesi Uludağ sonbaharda da göz kamaştırıyor - Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak adlandırılan, bugün ise kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ, sonbaharda renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyorBURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahar ile rengarenk bir görünüme büründü.Roma İmparatorluğu döneminde manastırlarla dolu olduğu için "Keşiş Dağı" olarak adlandırılan Uludağ, kış aylarının yanı sıra sonbahar aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor.Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek doğayla iç içe saatlerce vakit geçiriyor.

Güzergah Kış Turizmi Ormanlı Ziyaretçiler Sonbahar 

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