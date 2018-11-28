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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kış şehri Erzurum beyaza büründü

Kış şehri Erzurum beyaza büründü

- Aziziye Tabyalarından genel görüntü - Palandöken dağlarından görüntü - Erzurum Tabyalarının içinde bulunan Nene Hatun Milli Parkındaki Savaş Müzesinden genel görüntü - Genel ve detaylar - Erzurum Tabyaları içindeki Mecidiye Tabyasından görüntü - Karlı tabyaların genel görüntüsüTürkiye'de "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği illerden Erzurum 'daki kar yağışının ardından drone ile çökülen görüntüler, eşsiz manzaralar sundu.Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı sebebiyle kentin yüksek kesimlerindeki Palandöken Dağı ve Erzurum Tabyaları'nın bulunduğu alanlar başta olmak üzere il geneli beyaza büründü.Adeta gelinliğini giyen şehirde tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzere iken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki tabyalarda eşsiz manzaralar ortaya çıktı.Kar sonrası Palandöken Dağı ve çevresi ile kent genelindeki beyaz örtünün oluşturduğu doyumsuz manzaralar, izleyenleri büyüledi.Tabyalar başta olmak üzere şehir genelindeki bu eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Kar Yağışı 

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