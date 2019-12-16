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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor

Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor

Dikilitaş şelalesi genel görünüm detay

Göller Şelale Ziyaretçiler Kış Mevsimi Irak 

-Ziyaretçi şelaleden fotog. çekerken detay
-Donan Gerçe Şelalesi genel görünüm detay
-Donan göle taş atan kişi detay
-Vatandaş röp.

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Kabadüz ilçesi doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri, kış mevsiminde görenleri hayran bırakıyor. İlçenin Gümüşdere Mahallesi'nde 40 metre yükseklikten dökülen Dikilitaş Şelalesi ile Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan ve kısmen donan Gerce Şelalesi ziyaretçilerine bambaşka bir güzellik sunuyor. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın hemen eteğinde bulunan Gerçe Şelalesi’nin bir kısmı buzla kaplandı. Etrafı ladin ormanlarıyla çevrili şelalenin devamındaki göllerde etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. Öte yandan İlçenin Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan Dikilitaş Şelalesi'nin 40 metreden dökülen suyu seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
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