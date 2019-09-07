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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırşehir'de turist sevinci

Kırşehir'de turist sevinci

- Çinli turist kafilesinin görüntüleri - Turistlerin kentte dolaşmaları - Kafilenin rehberi Savaş Sonat'ın konuşması - Çinli turistin konuşması - Antalya'dan Kapadokya bölgesini ziyarete giden turist kafileleri, Kırşehir 'de konaklamaya devam ediyorKIRŞEHİR (AA) - Antalya'dan Kapadokya'ya giden turist kafileleri, Kırşehir 'de konaklamayı sürdürüyor. Kırşehir 'de, son bir hafta içinde kente gelen dördüncü turist kafilesinin sevinci yaşanıyor. Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve kentte konaklayan Çinli turist kafilesi, Kılıçözü çayı üzerine yapılan Kent Park, Ahi Evran - ı Veli'nin türbesi ve Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret etti.Turistler, gök bilimi çalışmaları yapılan Cacabey Medresesi ile Türk bilim adamlarının icat ettiği ve kullandığı 20 aletin yer aldığı Açık Hava Astronomi Müzesi'ni gezdi.Çinli turist kafilesi, Ankara ve Terme Caddesi'nde yaptıkları gezintinin ardından, Kadın Emek Pazarı ve tarihi Uzun Çarşı'da alışveriş yaptı.Rehber ve çevirmenler eşliğinde Kırşehir 'in tarihini ve kültürel yapısını öğrenen kafileye, Ağalar Konağı'nda yöresel yemekler ikram edildi.Kafilenin rehberi Savaş Sonat, Çinli turistlerin ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek, "Özellikle Ahi Evran Külliyesi ve Gök Bilim Medresesi, onların çok hoşuna gitti. Çinliler gök bilimine çok meraklılar, bu yapılar onları mutlu etti." diye konuştu.

Alışveriş Turist Kafilesi Gezin Bilim Adamları Gesi 

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