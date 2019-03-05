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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kırmızı listedeki 'Vaşak' ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

Kırmızı listedeki 'Vaşak' ilk defa bu kadar yakından görüntülendi

Vaşak'ın görüntüleri

( TUNCELİ ) Kırmızı listedeki "Vaşak" ilk defa bu kadar yakından görüntülendi TUNCELİ

Vaşak Kamera Yaban Keçisi Doğa Fotoğrafçısı Hayvan 


- Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, ilk defa bu kadar yakından ve net olarak iki doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Doğa fotoğrafçıları Tuncelili İsmail Ateş ve Erzincanlı Ayhan Özdemir, geçtiğimiz aylarda Tunceli'de zaman zaman görünen ve uzaktan bir kaç defa görüntülenen IUCN kırmızı listede koruma altında bulunan "Vaşak"ı yakından görüntüledi. Ateş Vaşak'ın fotoğraflarını çekerken, Özmedir ise o anı kamera ile kayıt altına aldı. İkili, bir süre hayvanla göz göze geldi. 1 dakika boyunca öylece duran Vaşak, ardından bölgeden uzaklaştı. Bugüne kadar yaban keçisi, keklik, kartal gibi türleri kayıt altına aldıklarını belirten Ateş ve Özdemir, Tunceli'de bir kaç ay önce düzenledikleri gezi esnasında nesli tükenmekte olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan vaşağı görüntülediklerini aktardı. Fotoğrafçılığın kendilerini hayata bağlayan en büyük tutku olduğunu ifade eden ikili, , "Doğayı ve doğamızda yaşayan canlıları görüntülemek ve onlarla aynı ortamı paylaşmak tarif edilemez bir mutluluk ve huzur kaynağı. Başta soyu tükenmekte olan vaşak gibi türler olmak üzere doğada yaşayan her türlü canlıyı korumalı, onlara gereken özeni göstermeliyiz. Çünkü doğa olmadan yaşam da olmaz"dedi.

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