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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı listede koruma altında olan 'Porsuk' görüntülendi

Kırmızı listede koruma altında olan 'Porsuk' görüntülendi

Vatandaşın porsuğu uzaklaştırma çabası

( TUNCELİ ) Kırmızı listede koruma altında olan "Porsuk" görüntülendi- Bir evin yanına kadar gelen porsuk, köpeğin saldırısına rağmen gitmeyince, devreye giren bir kişi onu doğal ortamına güçlüklü gönderebildi TUNCELİ

Köpek Bild Porsuk Saldırı Hayvan 


- Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulunan porsuk, Tunceli'de köpeklerin saldırısına uğradı. Duyarlı bir kişi, köpeklerin saldırısından kurtardığı hayvanı, doğal ortamına dönmesi için uzun süre uğraş verdi. Alınan bilgiye göre, Nazımiye ilçesinde bir kişinin evinin yakınına kadar gelen porsuk, köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden bir kişi, porsuğu kurtarmak için köpekleri uzaklaştırdı, ardında da porsuğun ortamına dönmesi için uzun uğraş verdi.Vatandaşın uzun uğraşı sonrası porsuk, bölgeden uzaklaşırken, o anlarda görüntüye yansıdı. Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi.
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