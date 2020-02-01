Kırıkhan’da şiddetli fırtına ev ve okul çatılarını yerinden söktü İzle

-binalardan görüntü

-çatısı uçmuş evden görüntü

-zarar görmüş cami minaresinden görüntü

-İlçeden genel detay görüntü



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gün ağarıncaya kadar etkisini sürdüren fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle bazı evlerin, okulların çatıları ile cami minareleri hasar görürken, bazı evlerin damında bulunan enerji sistemleri de zarar gördü. Kırıkhan Kurtlusoğuksu Mahallesine fırtına nedeni ile dün akşamdan beri elektrik verilemedi. Kırıkhan TOKİ konutları mevkisinde yapılan yeni okulların çatıların kaplamaları da fırtına nedeni ile yerinden söküldü. Kırıkhan’daki şiddetli fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı olmaz iken, ilçenin birçok mahallesindeki konut, işyeri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.



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