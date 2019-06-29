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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali - BİŞKEK Video

Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali - BİŞKEK Video

- Devlet Konser Salonu önündeki meydandan görünüm - Sempozyumdan detay - Defile ve danslardan detaylar - Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Camankulov'un konuşması - Tiyatro oyunuKırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali - Başkent Bişkek 'te düzenlenen 5. Dünya Halk Destanlar Festivali, Kırgız halkının meşhur Manasçısı Sayakbay Karalayev'in doğumunun 125'inci yıl dönümüne ithaf edildiBİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'te 5. Dünya Halk Destanlar Festivali düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla düzenlenen 5. Dünya Halk Destanlar Festivali, Kırgız halkının meşhur Manasçısı Sayakbay Karalayev'in doğumunun 125'inci yıl dönümüne ithaf edildi.Festivale, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Ermenistan, Rusya, Çin, Avustralya, Hindistan, İtalya, Fransa, Estonya, Letonya, Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Hakasya, Altay, Tuva, Kalmuk, Yakut, Başkurdistan'dan tarihçiler, araştırmacılar ve uzmanlar katıldı.
Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov'un açılışını yaptığı festival, "Mitopoetik ve epik gerçekliğin dünyadaki yansıması" konulu sempozyumla başladı.
Kırgızistan'ın kültür hazinelerinden olan, nesilden nesile aktarılan ve 500 bin 553 satırdan oluşan Manas Destanı, Kırgız akademisyenler tarafından etraflıca anlatıldı.Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, sempozyumda, UNESCO'nun somut olmayan dünya kültürel mirası listesinde Türkiye'nin önemi" konulu bir sunum yaptı.Şimşekler, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2006'dan bu yana kaydettirdiği 17 unsur ile UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz." dedi.
Şimşekler, Türkiye'den UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine, Meddahlık geleneği, Mevlevi Sema törenleri, Aşıklık geleneği, Karagöz, Nevruz kutlamaları, geleneksel sohbet toplantıları, Alevi - Bektaşi Ritüeli Semah, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, geleneksel tören keşkeği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi, Hıdrellez, ıslık dili, Dede Korkut, ebru sanatı, ince ekmek yapımı ve paylaşma kültürü ve geleneksel çini sanatının dahil edildiğini aktardı.Festival kapsamında, Bişkek 'teki Toktogul Satılganov Devlet Konser Salonu önünde, "En iyi çadır", "En iyi göçebe tarzı", "En iyi destan söyleyen kişi" ve "En iyi Manasçı" konulu yarışmalar da düzenlenirken, dereceye girenlere para ödülü verildi.
Devlet Konser Salonu önüne yerleştirilen podyumda da Kırgız profesyonel ve amatör tasarımcılar, keçe ve deriyi bir araya getirerek hazırladıkları kıyafetleri davetlilerin beğenisine sundu.Podyum önünde kurulan geleneksel Kırgız çadırlarında, milli yemek ve içecekler tanıtılırken, standlarda el işleri ve geleneksel sanat ürünleri yer aldı.Festival, kendisini Kırgız tarihine adayan Karalayev'in yaşam öyküsünü konu alan tiyatro oyunuyla sona erdi.Kırgızistan'da Manas destanın bütününü eksiksiz ezbere bilen ve anlatmayı meslek edinen kişilere Manasçı adı veriliyor.

Para Ödülü Toplantı Ebru Sanatı Tiyatro Oyunu Araştırmacı 

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