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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kırgızistan’da 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar sona erdi - TALAS

Kırgızistan’da 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar sona erdi - TALAS

- 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar kapanış töreni - Manas Kültür Merkezi'nde düzenlenen oyunları izlemeye gelen Kırgız vatandaşlar - Geçit töreni - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un konuşması - Işık oyunları ve sahne gösterileri - Havai fişek gösterisiKırgızistan’da 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar sona erdi - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde 16 Eylül’de başlayan 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar, muhteşem kapanış töreni ile sona erdiTALAS (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde 16 Eylül’de başlayan 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar, ihtişamlı kapanış töreni ile sona erdi.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da katkı sağladığı 1. Ulusal Geleneksel Oyunlar'a bin yıl önce yaşadığı belirtilen Kırgız kahramanı Manas’ın hayatını kaybettiği ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un memleketi olan 200 bin nüfuslu Talas kenti ev sahipliği yaptı.Ülkede ilk kez düzenlenen etkinlik için Talas şehrindeki Manas Kültür Merkezi’nde onlarca çadır ve hipodrom kuruldu.Etkinlikte bölgeler ve şehirler 5 gün boyunca geleneklerini ve hünerlerini sergiledi.Ulusal Geleneksel Oyunlar, binlerce kişinin katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.Oyunların gelecek yıl ülkenin güneyindeki Oş’ta yapılacağı açıklandı.

Hipodrom Kapanış Töreni Beko 

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