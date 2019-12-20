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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kimyasal atıklar İzmit'e taşınıyor Haberi

Kimyasal atıklar İzmit'e taşınıyor Haberi

atıklardan görüntü

Hastalık Arıtma Tesisi Kamera Kimya Irak 

-ekiplerden görüntü
-incelemeler
-arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi’nde kırsal alana dökülen atıklar, sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle İzmit'te arıtma tesisine götürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Boyalıca Mahallesi’nde çevreye bırakılan atıklar paniğe sebep oldu. Konuyu araştırmak üzere olay yerine İl Jandarma Çevre Timi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Zabıta ekipleri, atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alıp, ‘tehlikeli ve girilmez’ tabelaları yerleştirdi. Ekipler, dökülen atığın ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bölgede AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekibi (KBRN) elektronik dedektörler ile inceleme yaptı. Boyalıca eski çöp toplama alanında dedektörler ile inceleme yapan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekibi, atıklarda asit ve kimyasal bileşenler tespit etti. Atıkların temas yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedildi. Dökülen kimyasal atığın belediye ekiplerince kaldırılıp İzmit arıtma tesislerine taşınmasına başlarken, atıktan numune alınarak tahlil için TUBİTAK MAM’a (Kocaeli) gönderildi. ursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Timi tarafından kamera kayıtları incelemeye alınarak atıkları dökenler tespit edilmeye çalışılıyor.
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