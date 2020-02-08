Kilislilerin kar özlemi 3 yıl sonra son buldu

-Genel ve detaylar

-Kent merkezine yağan yağmur

-Genel ve detaylar

-Sokaklardan görüntüler

-Yapılan röportajlar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’e 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Ilıman bir iklime sahip olan Kilis’te, aniden kar yağması vatandaşlar arasında sevinç ile karşılandı. Son olarak 3 yıl önce yoğun kar yağışının yaşandığı Kilis’te, uzun süreden beri ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar, Kar yağmasından memnun olduklarını, uzun bir aradan sonra ilk kar yağmasının sevincini yaşadıklarını ifade ettiler. (MAD-LO-Y)



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