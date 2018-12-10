Kilis’te sis yaşamı olumsuz etkiledi

-Genel ve detaylar

-Tarihi mekanların sis altındaki görüntüsü

-Kent merkezindeki sis görüntüleri

-Trafikte seyir eden araçlar

-Genel ve detaylar

-Kent merkezinden görüntüler

-Yapılan röportaj

-Görüntüler KİLİS’TEN_ 10122018_KILIS_YOGUN_SIS_ETKILI_OLUYOR_ KODU İLE GEÇİLDİ



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk çekerken adete kent merkezinde göz gözü görmedi. Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte seyir etmekte zorluk çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti. Sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük çektiklerini sis nedeniyle göz gözü görmediğini ifade ettiler.

