Kilis’te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

-Genel ve detaylar -Trafikte seyir eden araçlar -Genel ve detaylar -Yapılan röportaj
( KİLİS -ÖZEL) KİLİS
- Suriye sınırında bulunan Kilis’te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden, trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.
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