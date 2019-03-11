Kilis’te etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

-Genel ve detaylar

-Trafikte seyir eden araçlar

-Genel ve detaylar

-Yapılan röportaj



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Suriye sınırında bulunan Kilis’te sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden, trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Kilis- Musabeyli, Kilis-Polateli, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretmek zorunda kaldı.

