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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan Merzifon 3. Kitap Fuarı'na ziyaret - AMASYA Haberi

Kılıçdaroğlu'ndan Merzifon 3. Kitap Fuarı'na ziyaret - AMASYA Haberi

- Kılıçdaroğlu'nun kitap stantlarını ziyaret etmesi, yazarlarla sohbet etmesi - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıKılıçdaroğlu'ndan Merzifon 3. Kitap Fuarı'na ziyaret - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Merzifon Belediyesince düzenlen kitap fuarını gezerek yazarlarla sohbet ettiAMASYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merzifon 3. Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.Merzifon Belediyesince Kapalı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda kitap stantlarını gezen Kılıçdaroğlu, yazarlarla sohbet etti.Kitap fuarlarını her belediyenin belirli aralıklarla düzenlemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Kitap fuarlarının temel amacı, yazar ve kitaplarla okuyucuyu buluşturmaktır. Bu hem yazar hem okur açısından son derece güzel bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Herkesin mutlu olması elbette bizi de mutlu ediyor." ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu, kitap fuarını ziyaret eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile de tokalaştı.Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ile partililer eşlik etti.

Belediye Başkanı Kitap Fuarı 

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