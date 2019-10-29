Kestaneyi geleneksel yöntemle saklıyorlar - DÜZCE

- Kestanenin fırınlanmasından detaylar - Çiftçi Gülten Acar ile röportaj - Batı Karadeniz'de orman köylüleri "dikenli altın" olarak bilinen kestaneyi topladıktan sonra uzun süre dayanabilmesi için geleneksel yöntemle fırınlıyor - Gülten Acar: - "Tadı çok lezzetti ve güzel olur. Bu fırın kestanesi ateş fırında olduktan sonra bir yıl saklanabilir"DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de orman köylüleri "dikenli altın" olarak bilinen kestaneyi topladıktan sonra uzun süre dayanabilmesi için geleneksel yöntemle fırınlıyor.Ormanda topaç halinde dikenli olarak bulunan kestaneleri ayıklayan köylüler, kestaneyi iki gün güneşte bekletildikten sonra toprak fırında odun ateşinde pişirerek dayanıklılığını arttırıyor.Toprak fırında pişen kestaneler, güneş görmeyen serin ortamda bir yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor.Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı köyünde yaşayan Gülten Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim kasım aylarında dağdan topladıkları kestaneyi fırında pişirdiklerini söyledi.
Fırın kestanesinin tadının başka olduğunu anlatan Acar, "Bu aylarda ormana kestane toplamaya gidiyoruz. Kışın çoluk çocuklarla yemek için kestaneyi fırına atıyoruz.Tabi ki ateş fırınına. Tadı çok lezzetti ve güzel olur. Bu fırın kestanesi ateş fırında olduktan sonra bir yıl saklanabilir." dedi. Büyüklerinden öğrendiklerini ve bu geleneği devam ettirdiklerini söyleyen Acar, "Biz bunları annelerimizden öğrendik. Geleneğimiz bu. Öğrendiklerimizi devam ettiriyoruz. Biz bugün ormandan topladığımız kestaneyi iki gün güneşe verdik. Daha sonra fırın ateşine attım. Güzelce köz fırınında pişiriyorum. Fırından çıkarttıktan sonra bir yıl saklanabilir. Bir şey olmaz. Hiç bozulma olmaz. Tadı aynı şekilde kalır. Isıtılıp ısıtılıp yenir. Tadı da güzel olur. En güzel kestane taş fırında olan yenir." ifadelerini kullandı.Acar, yılın her ayında kestane yemek isteyenlerin bu şekilde ürünü saklayabileceklerini sözlerine ekledi.
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