Keşke Projesi ile çocuklar ilk kez ata bindi - MALATYA
- Çocukların oyun oynaması - Ata binen çocuklardan detaylar - AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'nın konuşması - Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın konuşması - Çocukların konuşmalarıKeşke Projesi ile çocuklar ilk kez ata bindi - Yeşilyurt Belediyesince dezavantajlı çocuklara yönelik sürdürülen Keşke Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle çocuklar, hem ilk kez ata bindi, hem de piknik yaparak güzel bir gün geçirdiMALATYA (AA) - Yeşilyurt Belediyesi tarafından 4 yıldır dezavantajlı çocuklara yönelik sürdürülen Keşke Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle çocuklar hem ilk kez ata bindi, hem de piknik yaptı.Proje kapsamında yetim, öksüz ve dar gelirli ailelerin çocukları için Sultansuyu Tarım İşletmesinde etkinlik düzenlendi. Çocukların ilk defa at binmenin heyecanını yaşadığı etkinlikte, canlı müzik eşliğinde halay çekildi.Etkinlikte konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, projeyi devam ettiren Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ederek, katılanların güzel bir gün geçirdiğini belirtti. Kahtalı, etkinliğin sosyal belediyeciliğin ve AK Parti belediyeciliğinin halka nasıl yansıdığının göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise çocukların aileleriyle güzel vakit geçirecekleri bir program düzenlediklerini belirtti. Program kapsamında farklı etkinlikler yaptıklarını dile getiren Çınar, şöyle devam etti:"Şişme balonlar, oyun grupları ile at binme etkinliği var. Sınırsız ikramımız var, çocuklar canı ne isterse onu ikram olarak alabiliyor. Yetim ve öksüz çocukları burada bir gün için bile olsa mutlu etmek, onların mutluluklarını paylaşmak istedik. Etkinlikte çocukların aileleriyle hoşça vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Bu etkinliği Keşke Projesi kapsamında ilk kez düzenledik."Çınar, hipoterapi merkezinde çocukların at binmesinin, çocukların moral ve motivasyonuna olumlu etki yapacağını anlattı.Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Barış Çelikdemir de "Daha önce hiç ata binmedim. Ata binmek çok güzel bir duygu, çok mutlu oldum. Bu etkinlik gayet güzel, her zaman olmalı." dedi.