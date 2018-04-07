Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Keşanlı Ali Destanı' yeniden MDOB sahnesinde - MERSİN

'Keşanlı Ali Destanı' yeniden MDOB sahnesinde - MERSİN

"Keşanlı Ali Destanı" yeniden MDOB sahnesinde - MERSİN - "Keşanlı Ali Destanı" yeniden MDOB sahnesinde - Sahneden detaylar - Orkestradan detaylar - Oyundan detaylar - Seyircilerden detay MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak kabul edilen Haldun Taner'e ait "Keşanlı Ali Destanı" müzikalini yeniden sahneye taşıdı.MDOB tarafından geçen yıl prömiyeri gerçekleştirilen eser, Mersin Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluştu.Orkestra yönetmenliğini Orhan Öner Özcan'ın yaptığı iki perdelik müzikale Yalçın Tura, besteleriyle ses verdi.Eserin sanat yönetmenliğini Melih Öztürk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostümlerini Aydan Çınar, koreografisini Tolga Ergen, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.Sanatseverlerin ilgiyle izlediği eserin rollerini, Kıvanç Uğraşbul, Funda Hayfavi, Gülden Vurandemir, Neslihan Ulaş Evcimen, Cüneyt Erdoğan, Kazım Erdem Özdemir, Özkan Çavdaroğlu, Serkan Karagöz, Ayşegül Devrim Dinçer ve Gözde Tuyan paylaştı.Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen, Haldun Taner'in yazdığı, dünya prömiyeri 31 Mart 1964'te Karaca Tiyatrosu'nda yapılan eserde, işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.

Tron Müzikal Epik Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı