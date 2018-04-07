'Keşanlı Ali Destanı' yeniden MDOB sahnesinde - MERSİN
"Keşanlı Ali Destanı" yeniden MDOB sahnesinde - MERSİN - "Keşanlı Ali Destanı" yeniden MDOB sahnesinde - Sahneden detaylar - Orkestradan detaylar - Oyundan detaylar - Seyircilerden detay MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak kabul edilen Haldun Taner'e ait "Keşanlı Ali Destanı" müzikalini yeniden sahneye taşıdı.MDOB tarafından geçen yıl prömiyeri gerçekleştirilen eser, Mersin Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluştu.Orkestra yönetmenliğini Orhan Öner Özcan'ın yaptığı iki perdelik müzikale Yalçın Tura, besteleriyle ses verdi.Eserin sanat yönetmenliğini Melih Öztürk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostümlerini Aydan Çınar, koreografisini Tolga Ergen, ışık tasarımını ise Tarı Deniz üstlendi.Sanatseverlerin ilgiyle izlediği eserin rollerini, Kıvanç Uğraşbul, Funda Hayfavi, Gülden Vurandemir, Neslihan Ulaş Evcimen, Cüneyt Erdoğan, Kazım Erdem Özdemir, Özkan Çavdaroğlu, Serkan Karagöz, Ayşegül Devrim Dinçer ve Gözde Tuyan paylaştı.Türkiye'de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen, Haldun Taner'in yazdığı, dünya prömiyeri 31 Mart 1964'te Karaca Tiyatrosu'nda yapılan eserde, işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.