Kerküklü iç göçmenler tüm zorluklara rağmen evlerine dönüyor - KERKÜK
- Kerkük lü iç göçmenlerden detaylar - Çocuklardan detaylar - Kurdele kesilmesi - Irak Federal Polis Gücü 5. Bölük Komutanı Albay Muhammed Said'in konuşması - İç göçmen Gabi Murad ile röportaj - İç göçmen Sabiha Amir ile röportaj - Araç konvoyu Kerkük lü iç göçmenler tüm zorluklara rağmen evlerine dönüyor - Kerkük vilayetine bağlı Reşad kasabası sakinleri, güvenlik ve hizmet sıkıntılarına rağmen terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerine dönmeye devam ediyor - İç göçmen Gabi Murad:"Bölgenin güvenliğinin sağlanması bizim öncelikli talebimiz. Kasabada elektrik, su ve diğer hizmetler en kısa sürede sunulmalı. Evlerimizin yeniden imarı için de devletin bize yardım eli uzatmasını bekliyoruz" - Bir diğer iç göçmen Sabiha Amir:"Yıllar sonra evimize ve kasabamıza geri dönmek bize rüya gibi geliyor. DEAŞ'ın tahrip ettiği evlerimizin imarı için hükümetimizden destek bekliyoruz"KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Kerkük kentinin güneyine dönüşler devam ediyor.Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki son kaleleri arasında yer alan Kerkük 'ün Havice ilçesine bağlı Reşad kasabasının, yaklaşık bir yıl önce Irak ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından, Haziran 2014'ten bu yana iç göçmen kamplarında yaşayan bölge sakinleri evlerine dönüyor.Kamplardan evlerine dönen iç göçmenlere eşlik eden Kerkük Vali Yardımcısı Ali Hummadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün elindeki bölgelerin kontrol altına alınmasından, patlayıcı ve zarar verici tehlikeli unsurlardan temizlenmesinden sonra dönüşlerin hız kazandığını ifade etti. İç göçmenlerin terk ettikleri yerlere dönebilmesi için teşvik edici adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Hummadi, bunun için de ilçenin imarı ve kalkınması gibi projelere destek vereceklerini dile getirdi.Göçmenlerin dönüşü sırasındaki güvenliğini denetleyen Irak Federal Polis Gücü 5. Bölük Komutanı Albay Muhammed Said de Reşad kasabasında hayatın normale dönmesinin "terör gruplarına karşı en büyük başarı" olacağını vurguladı.Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Said, terör saldırılarından dolayı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalarak, iç göçmen statüsüne düşenlerin dönüşleri sırasında sıkıntı çekmemesi için güvenliği en iyi şekilde temin ettiklerini aktardı.Kasabayı, Haziran 2014'te terk edip 4 yıl sonra geri geldiklerini ve bunun heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gabi Murad, "Bölgenin güvenliğinin sağlanması bizim öncelikli talebimiz. Kasabada elektrik, su ve diğer hizmetler en kısa sürede sunulmalı. Evlerimizin yeniden imarı için de devletin bize yardım eli uzatmasını bekliyoruz." dedi. Bir diğer kasaba sakini Sabiha Amir de "Yıllar sonra evimize ve kasabamıza geri dönmek bize rüya gibi geliyor. DEAŞ'ın tahrip ettiği evlerimizin imarı için hükümetimizden destek bekliyoruz." diye konuştu. Irak ordusu ve ona destek veren Haşdi Şabi güçleri, Ekim 2017'de DEAŞ'tan Kerkük 'ün güneyinde yer alan Havice ilçesi ve ona bağlı Zap, Reşad, Abbasi ve Riyad kasabalarını geri almıştı.Irak Başbakanı Haydar el - İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığına da son verildiğini bildirmişti.