Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
'Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı - YOZGAT

'Kerkenes Harabeleri'nde kazı çalışmaları başladı - YOZGAT

"Kerkenes Harabeleri"nde kazı çalışmaları başladı - YOZGAT - Kazı alanından görüntüler - Kazı ekibinin çalışmalarından detaylar - Kazı Başkanı ABD'li Doç. Dr. Scott Branting ile röportaj"Kerkenes Harabeleri"nde kazı çalışmaları başladı - Kazı Başkanı ABD'li Doç. Dr. Scott Branting: - "Kazı çalışmalarında mutfak bölümünde çanak ve çömlek içerisinde et ve hayvan kemikleri bulunmaktadır. Bu yemek bulguları, Yozgat 'ın yöresel yemeklerinden olan testi kebabına benziyor"YOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.
Kazı Başkanı ABD'li Doç. Dr. Scott Branting, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılarda önemli bulgulara rastladıklarını belirtti.
Kazılarda Frigce yazıtlar, kurt ve köpek betimli kemik üzerine yapılmış plaka, bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçası, öğütme taşları, yanmış tohum ve mutfakta kullanılan çanak ve çömlek gibi birçok tarihi eseri çıkardıklarını aktaran Branting, "Kazı çalışmalarında mutfak bölümünde çanak ve çömlek içerisinde et ve hayvan kemikleri bulunmaktadır. Bu yemek bulguları, Yozgat 'ın yöresel yemeklerinden olan testi kebabına benziyor." dedi.
Bulguların laboratuvarda birleştirildiğini ve kayıt altına alındığını ifade eden Branting, "Kerkenes demir çağının en büyük kenti. Burada Frigler yaşamış, Frig kralı var. Projeye 1993 yılında başladık ve 27 yıldır kazı yapıyoruz. Bu yıl şehrin bloklarını açıyoruz. Burada fildişi plakaları var. Bunlar Ankara'da müzede sergileniyor. Şimdi daha küçük plaklar çıkartıyoruz." diye konuştu.
Mutfak ve gıdalar konusunda çalışmalar yapıldığını aktaran Branting, "Bu yerleşim yerinde mutfak bölümleri bulundu. Topraktan çanak parçaları var, demir kaplar var. Yanmış tohumlar var. Çanaklarda yemek bulguları gördük. Şimdiki testi kebap gibi." ifadelerini kullandı.Milattan önce 600 yıllarında demir çağında medeniyetlerin yaşadığı Pteria Antik Kenti'nin çevresindeki 7 kilometrelik sur duvarı ve 2,5 kilometrekarelik yerleşim alanıyla dönemin en büyük yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor.

Laboratuvar Köpek Medeniyetler Mobilya Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı