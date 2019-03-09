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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar hayata tutundu - KONYA İzle

Kereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar hayata tutundu - KONYA İzle

- Hayvanat Bahçesi Tabelası - Hayvanat Bahçesinden genel detay görüntüler - Sincaplardan genel görüntüler - Veteriner Hekimi Fatih Mehmet Altay ile röportajKereste atölyesinde kesilmekten kurtulan sincaplar hayata tutundu - Konya 'da kereste atölyesine getirilen ağacın içerisinde, çalışanın dikkati ile son anda kesilmekten kurtulan iki sincap, teslim edildikleri Karatay Hayvanat Bahçesi'nde 2 yaşına girdi - Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Altay: - "Kütük tam hızar makinesinde kesilecekken, iki yavru sincap son anda fark edilmiş. Sonrasında hayvanat bahçemize ulaştırıldı. Biz de 2,5 ay gibi bir sürede geceleri nöbetçiler bırakarak bakımlarını, beslenmelerini ve tedavilerini yaptık. Şu an 2 yaşına girdiler ve gayet sağlıklılar"KONYA (AA) - ABDULLAH COŞKUN - Konya 'da kereste atölyesine getirilen ağacın içerisinde kalan, çalışanın dikkati ile son anda kesilmekten kurtulan iki sincap, teslim edildikleri Karatay Hayvanat Bahçesi'nin neşe kaynağı oldu.Fındık ve Duman adı verilen sincaplar, geçtiğimiz yıl Selçuklu ilçesinde, kereste haline getirilmek için hızar makinesine konulan ağaç kesilirken son anda farkedildi.Ağacı kesmeye başlayan marangoz ustasının farketmesiyle bulundukları yerden çıkarılan sincaplar, getirildikleri Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde hayata tutundu.Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih Mehmet Altay, AA muhabirine, Fındık ve Duman'ın getirildiklerinde açlıktan bitkin halde olduklarını söyledi.

Sincapların uzun süre kamyon kasasındaki ağacın içerisinde beklediği için beslenemediklerini ifade eden Altay, hemen tedaviye başladıklarını aktardı.Yavru sincapların yorgun ve aç oldukları için hayatta kalma şanslarının az olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:"Marangozlar Sanayi Sitesi'ne kereste yapımı için gelen kütüklerin içerisinde sincap yuvası olduğu anlaşılmış. Kütük tam hızar makinesinde kesilecekken, iki yavru sincap son anda fark edilmiş. Sonrasında hayvanat bahçemize ulaştırıldı. Biz de 2,5 ay gibi bir sürede geceleri nöbetçiler bırakarak bakımlarını, beslenmelerini ve tedavilerini yaptık. Şu an 2 yaşına girdiler ve gayet sağlıklılar." - Hayvanat bahçesinde 83 türde 520 hayvan yaşıyor Konya 'da 2005 yılında hizmete açılan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 35 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.Özellikle çocukların ilgi odağı olan bahçede, 83 türde toplam 520 hayvan barınıyor.Hayvanların barınma koşullarının her geçen yıl iyileştirildiği bahçede, aslan, kaplan, puma, ayı ve piton gibi türler de yaşıyor.Bahçede ayrıca kuş evleri ve sürüngen akvaryumları da bulunuyor.

Kamyon Kasası Marangoz Ustası Kereste Atölyesi Ziyaretçiler Sincap Yuvası 

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